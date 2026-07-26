La historia real de "Elize: Sombras de una mujer": el crimen que inspiró la nueva película de Netflix
La producción brasileña revive uno de los casos policiales más impactantes de Brasil. Basada en hechos reales, la película reconstruye el asesinato del empresario Marcos Matsunaga y el proceso judicial que condenó a su esposa, Elize Matsunaga.
Resumen para apurados
- Netflix estrenó el 22 de julio la película "Elize: Sombras de una mujer", sobre el crimen del empresario Marcos Matsunaga a manos de su esposa en 2012 en Brasil.
- En 2012, Elize asesinó a su esposo tras descubrir una infidelidad, descuartizó su cuerpo y confesó el hecho. Fue condenada a prisión y liberada en 2022 bajo régimen abierto.
- La producción de ficción se convirtió en un éxito de audiencias en Netflix, reabriendo el debate sobre las dinámicas de violencia de pareja y la psicología criminal.
Netflix sumó a su catálogo "Elize: Sombras de una mujer", un thriller psicológico basado en uno de los crímenes más estremecedores de la historia reciente de Brasil. Estrenada el 22 de julio, la película revive el caso de Elize Matsunaga, condenada por asesinar, descuartizar y ocultar el cuerpo de su esposo, el empresario Marcos Matsunaga, en 2012.
Dirigida por Felipe Vellas y escrita por Raphael Montes y Mariana Torres, la producción de 91 minutos apuesta por una recreación dramatizada de la relación de la pareja y de los hechos que derivaron en el homicidio. En pocos días se posicionó entre las películas más vistas de Netflix.
¿De qué trata "Elize: Sombras de una mujer"?
La película sigue la historia de Elize Matsunaga desde su relación con Marcos Matsunaga, heredero de la empresa alimentaria Yoki, hasta el desenlace que conmocionó a Brasil.
El elenco está encabezado por Lorena Comparato, en el papel de Elize, y Henrique Kimura, quien interpreta al empresario. También participan Denise Weinberg, Julia Konrad, Miwa Yanagizawa, Gustavo Falcão, Marat Descartes y Arthur Toyoshima, entre otros.
A diferencia de la docuserie "Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen", también disponible en Netflix, esta nueva producción adopta un formato de ficción para explorar la evolución del vínculo de la pareja y las circunstancias previas al asesinato.
La historia real detrás de la película
El caso ocurrió en mayo de 2012 y sacudió a la opinión pública brasileña.
Según determinó la Justicia, Elize Matsunaga mató de un disparo en la cabeza a su esposo, Marcos Matsunaga, dentro del departamento donde vivían en São Paulo. Posteriormente descuartizó el cuerpo y distribuyó los restos en bolsas que abandonó en una zona boscosa del municipio de Cotia.
Elize había nacido como Elize Araújo Giacomini en el estado de Paraná. En distintas declaraciones aseguró haber atravesado una infancia marcada por la pobreza, el abandono de su padre y situaciones de violencia familiar.
Ya en la adultez trabajó como acompañante y fue allí donde conoció a Marcos Matsunaga. El empresario dejó a su primera esposa para iniciar una relación con ella y posteriormente se casaron.
Durante algunos años llevaron una vida de alto poder adquisitivo, pero la relación comenzó a deteriorarse por sospechas de infidelidad.
La investigación y el crimen
Convencida de que su marido mantenía una relación extramatrimonial, Elize contrató a un detective privado, quien confirmó la existencia de otra mujer.
El 19 de mayo de 2012, luego de recibir las pruebas de la investigación, discutió con Marcos cuando él regresó al departamento. Según su versión, durante esa pelea tomó una de las armas que había en la vivienda y disparó porque se sintió amenazada.
La Fiscalía sostuvo una hipótesis diferente y afirmó que el asesinato había sido planificado, basándose en la trayectoria del disparo, la distancia desde la que fue efectuado y las acciones posteriores de la acusada.
Las cámaras de seguridad del edificio registraron el ingreso de Marcos al departamento, pero nunca su salida. También captaron a Elize abandonando el edificio con varias valijas y regresando sin ellas, imágenes que resultaron fundamentales para la investigación.
Inicialmente denunció la desaparición de su esposo, aunque más tarde confesó el crimen, insistiendo en que no había existido premeditación.
¿Qué condena recibió Elize Matsunaga?
El juicio comenzó en diciembre de 2016 y giró principalmente en torno a si el homicidio había sido planificado.
Finalmente, Elize Matsunaga fue declarada culpable de homicidio calificado y ocultación de cadáver. En un primer momento fue condenada a más de 18 años de prisión, aunque en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Brasil redujo la pena a 16 años y tres meses, al considerar como atenuante su confesión.
Tras cumplir cerca de diez años de prisión, obtuvo el régimen abierto en mayo de 2022, conforme a la legislación brasileña, y desde entonces mantiene un perfil alejado de la vida pública.
Un caso que sigue generando impacto
Además del crimen, la película muestra el impacto que la tragedia tuvo sobre la hija de la pareja, que tenía apenas un año cuando ocurrió el asesinato. Tras la detención de Elize, la niña quedó bajo la custodia de sus abuelos paternos, quienes preservaron su identidad y evitaron su exposición mediática.
Con "Elize: Sombras de una mujer", Netflix vuelve a poner el foco sobre un caso que marcó a Brasil y que continúa despertando interés por las complejas preguntas que plantea sobre la violencia, las relaciones de pareja y la psicología detrás de uno de los asesinatos más impactantes de la última década.