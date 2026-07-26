La historia real de "Elize: Sombras de una mujer": el crimen que inspiró la nueva película de Netflix

Netflix sumó a su catálogo "Elize: Sombras de una mujer", un thriller psicológico basado en uno de los crímenes más estremecedores de la historia reciente de Brasil. Estrenada el 22 de julio, la película revive el caso de Elize Matsunaga, condenada por asesinar, descuartizar y ocultar el cuerpo de su esposo, el empresario Marcos Matsunaga, en 2012.