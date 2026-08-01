PARO NACIONAL DOCENTE. El Gobierno supervisará el cumplimiento de la jornada escolar y podría aplicar sanciones.

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional inspeccionará escuelas este lunes en todo el país durante el paro docente para aplicar sanciones si se incumple la educación como servicio esencial.
- Mediante inspecciones muestrales, el Ministerio de Capital Humano verificará que se cumpla el 75% del servicio educativo, según exige la Ley 27.802.
- El incumplimiento activará protocolos de sanción a los gremios, buscando dar previsibilidad a las familias y priorizar el derecho a la educación a futuro.
El Gobierno nacional anunció que el próximo lunes llevará adelante una supervisión del cumplimiento de la Ley N.º 27.802, que en su artículo 101 establece a la educación como servicio esencial. El operativo se realizará en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Según informó el Ministerio de Capital Humano, se desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país con el objetivo de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
El Gobierno advirtió que, en caso de comprobarse un incumplimiento de esa normativa, se activarán los protocolos correspondientes para aplicar las sanciones que quepan en cada caso.
Desde el Ministerio remarcaron además que la gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones. Al mismo tiempo, señalaron que el Gobierno nacional es garante del derecho a la educación de la ciudadanía, dentro del marco de las atribuciones que la Constitución establece para cada nivel del Estado.
El pedido a la comunidad educativa
Ante la jornada de protesta, el Ministerio de Capital Humano exhortó a todos los agentes del sistema educativo, de acuerdo con las responsabilidades que les corresponden, a priorizar el derecho a la educación de niños y jóvenes.
En ese sentido, pidió que se cumpla con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación. El objetivo planteado por la cartera nacional es llevar previsibilidad a las familias argentinas en el marco del paro nacional convocado por las organizaciones gremiales.