Política

ATEP se adhiere al paro nacional: qué día no habrá clases en las escuelas públicas de Tucumán

Los docentes nucleados en el gremio resolvieron sumarse a la medida de fuerza convocada a nivel nacional. Hugo Brito, secretario general, explicó los motivos de la adhesión.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ATEP se adherirá al paro nacional docente el próximo lunes, por lo que no habrá clases en las escuelas públicas de Tucumán en reclamo por la paritaria nacional.
  • La medida sin asistencia responde al recorte de fondos educativos y la quita del incentivo docente por el Gobierno nacional, pese a que Tucumán cumple el acuerdo salarial local.
  • El gremio advierte que los sueldos siguen siendo insuficientes frente a la inflación y mantiene el foco del conflicto en la política de ajuste del Ejecutivo nacional.
Resumen generado con IA

Debido a la adhesión de la Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) al paro nacional docente, los alumnos de las escuelas públicas de la provincia no tendrán clases el lunes. La decisión fue tomada por el gremio en asamblea y se enmarca en el reclamo por la reapertura de la discusión salarial a nivel nacional y contra las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei.

En diálogo telefónico con LA GACETA, el secretario general de ATEP, Hugo Brito, confirmó que el sindicato se sumará a la jornada de protesta convocada por las organizaciones gremiales docentes nacionales. Según explicó, la medida tendrá impacto en las escuelas públicas tucumanas y los trabajadores realizarán la jornada sin asistencia a sus lugares de trabajo.

El reclamo por la paritaria nacional

El dirigente explicó que la protesta tiene como uno de sus principales ejes la situación de la paritaria nacional docente, mecanismo que, según recordó, permitía establecer un piso salarial para los trabajadores de la educación de todo el país.

Brito cuestionó que ese esquema haya perdido vigencia y sostuvo que la situación dejó a las provincias sin una referencia nacional para definir los salarios docentes.

“Quedó sin efecto la paritaria nacional, que era la reunión entre las autoridades educativas y los gremios centrales docentes de todo el país, en la que se discutía el piso salarial a nivel nacional por debajo del cual ninguna provincia podía pagar el sueldo a sus docentes”.

Para el secretario general de ATEP, la eliminación de ese mecanismo tiene un impacto directo sobre los trabajadores, ya que ahora cada jurisdicción debe afrontar la discusión salarial de manera individual.

A esto sumó otros reclamos vinculados con el financiamiento educativo. Brito cuestionó la eliminación del incentivo docente, la conectividad y el fondo compensador, medidas que atribuyó al ajuste llevado adelante por el Gobierno nacional.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

Qué pasa con los salarios docentes en Tucumán

La adhesión al paro nacional ocurre mientras en Tucumán continúa vigente el acuerdo salarial alcanzado entre los gremios docentes y el Gobierno provincial.

Brito reconoció que durante las últimas negociaciones ATEP rechazó inicialmente la propuesta oficial y que el conflicto derivó en una conciliación obligatoria. Luego, según explicó, se logró mejorar la oferta y acordar una serie de puntos vinculados tanto con los salarios como con las condiciones profesionales y laborales.

El dirigente destacó que el acuerdo contempla actualizaciones salariales trimestrales de acuerdo con la inflación acumulada, esquema que ya tuvo una aplicación en junio y julio.

“En junio hemos recibido un aumento que se completó con julio y que equivale a lo que habíamos firmado, que cada tres meses se iba a dar un aumento de acuerdo al acumulativo del trimestre en materia de inflación”, detalló.

La próxima actualización está prevista para septiembre, mientras que habrá otra instancia en diciembre. En febrero, en tanto, volverían a reunirse para discutir nuevamente la cuestión salarial.

“Un sueldo docente no alcanza”

Brito admitió que, aunque en Tucumán se viene cumpliendo el acuerdo salarial, la situación de los trabajadores de la educación todavía está lejos de ser la ideal.

“Si bien nosotros hemos logrado ir acompañando la inflación, un sueldo docente no alcanza, como no alcanza en muchas otras provincias”, afirmó.

En ese sentido, defendió la decisión del gremio de no realizar hasta ahora medidas de fuerza a nivel provincial. Según explicó, ATEP considera que el origen de buena parte de las dificultades que atraviesa el sistema educativo está en las decisiones tomadas por el Gobierno nacional.

“A nivel provincial nunca hubo un paro en este tiempo porque creemos que la matriz de todo el problema se encuentra en la política de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional”, sostuvo.

El secretario general también valoró el esfuerzo realizado por la Provincia para sostener distintos componentes del sistema educativo, entre ellos los comedores, el mantenimiento de los edificios escolares y los programas educativos.

Según Brito, Tucumán también asumió el pago del incentivo docente que dejó de enviar la Nación, aunque cuestionó que el monto no alcance el nivel que tendría si el financiamiento proviniera del Estado nacional.

Temas Hugo Brito
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi
1

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate
2

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
3

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra
4

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores
5

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Ranking notas premium
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
2

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
3

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán
4

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
5

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Más Noticias
De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

El Gobierno impedirá el ingreso y expulsará a los extranjeros que promuevan discursos de odio contra Argentina

El Gobierno impedirá el ingreso y expulsará a los extranjeros que promuevan discursos de odio contra Argentina

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Comentarios