ATEP se adhiere al paro nacional: qué día no habrá clases en las escuelas públicas de Tucumán

Debido a la adhesión de la Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) al paro nacional docente, los alumnos de las escuelas públicas de la provincia no tendrán clases el lunes. La decisión fue tomada por el gremio en asamblea y se enmarca en el reclamo por la reapertura de la discusión salarial a nivel nacional y contra las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei.