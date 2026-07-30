ATEP se adhiere al paro nacional: qué día no habrá clases en las escuelas públicas de Tucumán
Resumen para apurados
- ATEP se adherirá al paro nacional docente el próximo lunes, por lo que no habrá clases en las escuelas públicas de Tucumán en reclamo por la paritaria nacional.
- La medida sin asistencia responde al recorte de fondos educativos y la quita del incentivo docente por el Gobierno nacional, pese a que Tucumán cumple el acuerdo salarial local.
- El gremio advierte que los sueldos siguen siendo insuficientes frente a la inflación y mantiene el foco del conflicto en la política de ajuste del Ejecutivo nacional.
Debido a la adhesión de la Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) al paro nacional docente, los alumnos de las escuelas públicas de la provincia no tendrán clases el lunes. La decisión fue tomada por el gremio en asamblea y se enmarca en el reclamo por la reapertura de la discusión salarial a nivel nacional y contra las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei.
En diálogo telefónico con LA GACETA, el secretario general de ATEP, Hugo Brito, confirmó que el sindicato se sumará a la jornada de protesta convocada por las organizaciones gremiales docentes nacionales. Según explicó, la medida tendrá impacto en las escuelas públicas tucumanas y los trabajadores realizarán la jornada sin asistencia a sus lugares de trabajo.
El reclamo por la paritaria nacional
El dirigente explicó que la protesta tiene como uno de sus principales ejes la situación de la paritaria nacional docente, mecanismo que, según recordó, permitía establecer un piso salarial para los trabajadores de la educación de todo el país.
Brito cuestionó que ese esquema haya perdido vigencia y sostuvo que la situación dejó a las provincias sin una referencia nacional para definir los salarios docentes.
“Quedó sin efecto la paritaria nacional, que era la reunión entre las autoridades educativas y los gremios centrales docentes de todo el país, en la que se discutía el piso salarial a nivel nacional por debajo del cual ninguna provincia podía pagar el sueldo a sus docentes”.
Para el secretario general de ATEP, la eliminación de ese mecanismo tiene un impacto directo sobre los trabajadores, ya que ahora cada jurisdicción debe afrontar la discusión salarial de manera individual.
A esto sumó otros reclamos vinculados con el financiamiento educativo. Brito cuestionó la eliminación del incentivo docente, la conectividad y el fondo compensador, medidas que atribuyó al ajuste llevado adelante por el Gobierno nacional.
Qué pasa con los salarios docentes en Tucumán
La adhesión al paro nacional ocurre mientras en Tucumán continúa vigente el acuerdo salarial alcanzado entre los gremios docentes y el Gobierno provincial.
Brito reconoció que durante las últimas negociaciones ATEP rechazó inicialmente la propuesta oficial y que el conflicto derivó en una conciliación obligatoria. Luego, según explicó, se logró mejorar la oferta y acordar una serie de puntos vinculados tanto con los salarios como con las condiciones profesionales y laborales.
El dirigente destacó que el acuerdo contempla actualizaciones salariales trimestrales de acuerdo con la inflación acumulada, esquema que ya tuvo una aplicación en junio y julio.
“En junio hemos recibido un aumento que se completó con julio y que equivale a lo que habíamos firmado, que cada tres meses se iba a dar un aumento de acuerdo al acumulativo del trimestre en materia de inflación”, detalló.
La próxima actualización está prevista para septiembre, mientras que habrá otra instancia en diciembre. En febrero, en tanto, volverían a reunirse para discutir nuevamente la cuestión salarial.
“Un sueldo docente no alcanza”
Brito admitió que, aunque en Tucumán se viene cumpliendo el acuerdo salarial, la situación de los trabajadores de la educación todavía está lejos de ser la ideal.
“Si bien nosotros hemos logrado ir acompañando la inflación, un sueldo docente no alcanza, como no alcanza en muchas otras provincias”, afirmó.
En ese sentido, defendió la decisión del gremio de no realizar hasta ahora medidas de fuerza a nivel provincial. Según explicó, ATEP considera que el origen de buena parte de las dificultades que atraviesa el sistema educativo está en las decisiones tomadas por el Gobierno nacional.
“A nivel provincial nunca hubo un paro en este tiempo porque creemos que la matriz de todo el problema se encuentra en la política de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional”, sostuvo.
El secretario general también valoró el esfuerzo realizado por la Provincia para sostener distintos componentes del sistema educativo, entre ellos los comedores, el mantenimiento de los edificios escolares y los programas educativos.
Según Brito, Tucumán también asumió el pago del incentivo docente que dejó de enviar la Nación, aunque cuestionó que el monto no alcance el nivel que tendría si el financiamiento proviniera del Estado nacional.