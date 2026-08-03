Milei, entre la confirmación y las incógnitas sobre su fórmula para 2027

¿Bullrich?

En contrapartida, el armado libertario podría optar por un nombre que amplíe la base electoral, más allá de que no ofrezca un acompañamiento garantizado desde la Cámara alta. En ese sentido, se barajó como ejemplo el nombre de Patricia Bullrich, hoy principal nexo de la Casa Rosada en el Senado, y además con estructura propia en varios distritos del interior. De hecho, la ex ministra de Seguridad de la Nación confirmó en estos días que “después de la reelección de Milei” tiene intenciones de buscar la Presidencia.