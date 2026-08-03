Milei, entre la confirmación y las incógnitas sobre su fórmula para 2027

El presidente Javier Milei aseguró que ya ha decidido quién lo acompañará en las boletas de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de 2027, aunque mantuvo bajo reserva de quién se trata. Y mientras comenzó la danza de nombres se puso en marcha de inmediato, la crisis con la vicepresidenta Victoria Villarruel escaló a un nuevo nivel.
“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, afirmó el jefe de Estado en una entrevista con el diario Río Negro.
Al margen de lo electoral, la declaración de Milei estuvo cargada de mensajes para la interna del armado libertario.
Es que Villarruel protagonizó en la última semana un fuerte intercambio con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien había instado a la titular del Senado de la Nación a presentar la renuncia si no estaba de acuerdo con las políticas de la Casa Rosada. La vicepresidenta respondió con un posteo que no menciona al funcionario, pero lo califica como “uno de los exponentes de la casta política”.
El cruce tiene un importante historial de precedentes, al punto de que Milei y Villarruel llegaron a Tucumán en vuelos diferentes a las celebraciones oficiales por el 9 de Julio.
En este contexto está claro que, si bien el Presidente juega al misterio respecto a quién será su próximo compañero de fórmula, Villarruel no aparece entre las opciones, un dato que no la fortalece en lo político.
¿A quiénes se menciona para ese lugar? Las versiones señalan que una estrategia para evitar un nuevo frente de conflicto como el actual sería posicionar a una figura con alineamiento pleno a la conducción de LLA. En ese orden, aparecería con posibilidades la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una dirigente valorada por el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
¿Bullrich?
En contrapartida, el armado libertario podría optar por un nombre que amplíe la base electoral, más allá de que no ofrezca un acompañamiento garantizado desde la Cámara alta. En ese sentido, se barajó como ejemplo el nombre de Patricia Bullrich, hoy principal nexo de la Casa Rosada en el Senado, y además con estructura propia en varios distritos del interior. De hecho, la ex ministra de Seguridad de la Nación confirmó en estos días que “después de la reelección de Milei” tiene intenciones de buscar la Presidencia.
Más allá de los apellidos en carpeta, el jefe de Estado puso en agenda la danza de nombres de su futuro compañero o compañera de fórmula. No “bajó” a Villarruel, con quien no tiene diálogo hace un largo tiempo. Pero tampoco hizo falta, más allá de que dejó un signo de interrogación respecto a un lugar clave para la contienda de 2027.