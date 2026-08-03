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Desde prisión, Maduro saludó “todo camino de diálogo”

Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre la presidenta interina Delcy Rodríguez.

SIETE MESES. El mandatario venezolano fue “extraído” el 3 de enero.
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Hace 4 Hs

CARACAS, Venezuela.- El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó “todo camino de diálogo” en un mensaje publicado en sus redes sociales, antes de una primera reunión presencial la próxima semana entre representantes del gobierno interino y opositores, respaldada por Washington.

Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió tras la caída de Maduro en enero, e impulsa un diálogo que puede derivar en elecciones.

Nicolás Maduro será juzgado por narcotráfico en Nueva York desde junio de 2027

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En tanto, el ambiente político comienza a calentarse en Venezuela, donde las filas más radicales del chavismo expresan molestia y rechazo al “antimperialismo” estadounidense.

“Hablar de un RENACIMIENTO NACIONAL como meta común es hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas (...) Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos”, se lee en el mensaje en la cuenta de Telegram del ex mandatario.

“Hagamos de agosto un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo sincero y renacimiento espiritual para Venezuela”, concluye el texto de Maduro en la plataforma de mensajería, donde aparece a diario un conteo de los días de su “secuestro” y eventuales comentarios en ciertas fechas patrias.

Maduro rompió el silencio desde la cárcel y dejó un mensaje para los venezolanos tras los terremotos

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Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, fueron capturados en Caracas en una operación militar estadounidense en enero. Están recluidos en una cárcel de Brooklyn, acusados de tráfico de drogas y de armas de fuego. Ambos niegan esos delitos. Su hijo, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, republicó en la red X el mensaje del ex mandatario.

En prisión, Maduro no tiene acceso a periódicos ni a internet, pero está autorizado a hablar por teléfono con su familia y sus abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada, según una fuente cercana al dirigente.

Maduro Guerra asegura que se encuentra en buena forma y que dedica su tiempo al estudio de la Biblia.

Revelan cómo Maduro pasa sus días detenido en la prisión de Brooklyn

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Siete meses después de su captura, representantes del gobierno interino de Rodríguez y un grupo de opositores respaldados por Washington tendrán una primera ronda de diálogo presencial en Caracas la próxima semana, dijeron las partes el sábado.

Sin Machado

Las conversaciones, no obstante, se producen sin la participación de la principal líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien ha dicho que no obstaculizará el proceso.

Los temas a tratar en el primer encuentro serán la “atención” del doble terremoto del 24 de junio, el “fortalecimiento de la democracia” y “derechos y garantías políticas”.

Temas VenezuelaNicolás MaduroMaria Corina MachadoDelcy Rodríguez
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