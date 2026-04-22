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Revelan cómo Maduro pasa sus días detenido en la prisión de Brooklyn

El rapero Tekashi 6ix9ine reveló que compartió pabellón con el venezolano y contó algunos detalles del encierro en el MDC de Nueva York.

PROCESO. Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo impulsados por la Justicia Federal de los Estados Unidos. PROCESO. Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo impulsados por la Justicia Federal de los Estados Unidos. IMAGEN ILUSTRATIVA / TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Maduro cumple cuatro meses detenido en el MDC de Brooklyn por cargos de narcoterrorismo. Detalles de su precaria rutina diaria fueron revelados por el rapero Tekashi 6ix9ine.
  • Maduro comparte pabellón en condiciones austeras, padece insomnio y dedica horas a leer la Biblia. La justicia de EE.UU. rechazó recientemente desestimar los cargos en su contra.
  • El caso mantiene alta atención internacional mientras se debate el financiamiento de su defensa. El juicio sentará un precedente clave en la justicia federal contra líderes extranjeros.
Resumen generado con IA

A pocos días de que se cumplan cuatro meses desde la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, comienzan a conocerse detalles sobre su rutina en prisión. El líder venezolano permanece alojado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde enfrenta cargos vinculados al narcotráfico y otros delitos federales.

La información más reciente surge de un testimonio inesperado: el del rapero Tekashi 6ix9ine, quien compartió pabellón con Maduro durante su propia estadía en el penal. En una conversación con el streamer Adin Ross, el artista describió las condiciones de encierro y la convivencia en la unidad donde ambos estuvieron alojados.

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Según relató, en un texto reproducido por New Yorker, Maduro se encuentra en la unidad conocida como 4 Norte, un sector de régimen compartido donde las literas están agrupadas y no se proveen almohadas. El músico aseguró que estuvo a escasa distancia del presidente venezolano y recordó que, al momento de su llegada, “olía fatal”. En ese contexto, también aclaró: “No quería molestarlo ni parecer eufórico”.

El testimonio coincide con versiones periodísticas que describen un entorno austero dentro del MDC de Brooklyn. Allí, los internos reciben la comida a través de carritos y cuentan con un pequeño espacio destinado a comunicarse con sus abogados. Las duchas, en tanto, ofrecen una privacidad limitada; en ese sector, Maduro suele utilizar la “1”, considerada la más amplia, acorde a su estatura.

Insomnio y largas horas de lectura: así son los días de Maduro en prisión

Las noches parecen ser el momento más crítico. De acuerdo con lo narrado por Tekashi 6ix9ine y otras fuentes, Maduro padece insomnio y protagoniza episodios de gritos desde su celda. En esos momentos, se lo habría escuchado exclamar: “¡Soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que me han secuestrado!”.

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Durante el día, en cambio, mantiene una rutina marcada por la lectura. Siempre según el rapero, dedica largas horas a estudiar distintas versiones de la Biblia. “Lee todas las Biblias”, afirmó. “Justo cuando me fui, leía la Biblia china. Las lee todas y las compara”, agregó, en referencia a la conducta del dirigente, que fue capturado y secuestrado por fuerzas de Estados Unidos, el 3 de enero pasado, en Caracas.

¿Cuáles son los cargos que pesan sobre Nicolás Maduro?

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso en los tribunales de Manhattan. En la última audiencia, realizada a fines de marzo, la defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, insistió en el derecho del acusado a financiar su propia representación legal. El planteo apuntó a evitar que se le asignen defensores públicos, lo que, según argumentaron, implicaría utilizar recursos destinados a personas sin medios económicos.

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El juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, rechazó desestimar los cargos por narcotráfico, aunque dejó abierta la discusión sobre el acceso a fondos estatales venezolanos para costear la defensa.

Maduro enfrenta acusaciones de conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armamento pesado, además de señalamientos por presuntos secuestros y asesinatos vinculados a operaciones de narcotráfico. Su situación judicial, sumada a las condiciones de detención en Brooklyn, mantiene el caso en el centro de la atención internacional.

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