Revelan cómo Maduro pasa sus días detenido en la prisión de Brooklyn

Durante el día, en cambio, mantiene una rutina marcada por la lectura. Siempre según el rapero, dedica largas horas a estudiar distintas versiones de la Biblia. “Lee todas las Biblias”, afirmó. “Justo cuando me fui, leía la Biblia china. Las lee todas y las compara”, agregó, en referencia a la conducta del dirigente, que fue capturado y secuestrado por fuerzas de Estados Unidos, el 3 de enero pasado, en Caracas.