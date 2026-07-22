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Nicolás Maduro será juzgado por narcotráfico en Nueva York desde junio de 2027

El ex mandatario venezolano y su esposa enfrentarán un juicio federal en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y tráfico de armas.

PROCESO. Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo impulsados por la Justicia Federal de los Estados Unidos.
PROCESO. Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo impulsados por la Justicia Federal de los Estados Unidos. IMAGEN ILUSTRATIVA / TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un tribunal federal de EE. UU. juzgará a Nicolás Maduro y Cilia Flores el 1 de junio de 2027 en Nueva York por cargos de narcotráfico y tráfico de armas.
  • La pareja fue capturada el 3 de enero en Caracas tras una operación militar de EE. UU. Actualmente permanecen detenidos en Brooklyn y se declaran inocentes.
  • El histórico proceso judicial marcará el cierre definitivo del régimen de Maduro y definirá las responsabilidades penales internacionales de la expareja presidencial.
Resumen generado con IA

El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados por tráfico de drogas en Nueva York a partir del 1 de junio de 2027, según dispuso un tribunal federal estadounidense. 

La fecha fue fijada casi siete meses después de la captura de la pareja en Caracas, en un operativo encabezado por comandos de Estados Unidos.

Maduro, de 63 años, permanece detenido junto a Flores, de 69, en una cárcel de Brooklyn. Ambos rechazan las acusaciones. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos vinculados con narcotráfico y tráfico de armas, mientras que su esposa está procesada por tres delitos.

El juez fijó la fecha del juicio

Durante una audiencia preparatoria que se extendió por unos 20 minutos, el juez Alvin Hellerstein estableció que el proceso comenzará el 1 de junio de 2027, luego de una solicitud conjunta presentada por la fiscalía y la defensa.

La captura de la pareja se produjo el 3 de enero, cuando comandos estadounidenses llevaron adelante una operación relámpago que combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres para retirarlos de su complejo residencial en Caracas. El operativo marcó el final del gobierno de Maduro, quien había permanecido en el poder desde 2013.

Los cargos contra Nicolás Maduro

En su primera comparecencia ante la Justicia estadounidense, el 5 de enero, Maduro se presentó como "un prisionero de guerra".

En esa audiencia se declaró no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de "narcoterrorismo"; conspiración para la importación de cocaína; posesión de ametralladoras y artefactos destructivos; conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Flores también negó las acusaciones formuladas en su contra.

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