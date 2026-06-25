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Maduro rompió el silencio desde la cárcel y dejó un mensaje para los venezolanos tras los terremotos

El ex mandatario, que permanece detenido en el Metropolitan Detention Center Brooklyn, llamó a la unidad nacional, la serenidad y el amor.

DESDE EEUU. Nicolás Maduro se encuentra detenido desde enero en Nueva York.
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Desde su prisión en EE.UU., el expresidente Nicolás Maduro envió un mensaje de unidad tras el terremoto que dejó al menos 188 muertos en Venezuela.
  • Maduro, detenido en Brooklyn desde enero, difundió la carta junto a su esposa en redes sociales, instando a la organización civil y militar para asistir en la emergencia.
  • Este pronunciamiento busca mantener su influencia política ante la catástrofe, mientras la comunidad internacional, incluyendo a Argentina, evalúa enviar ayuda humanitaria.
Resumen generado con IA

El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió un mensaje en redes sociales tras el trágico terremoto que azotó a Venezuela y que dejó al menos 188 muertos, según los primeros reportes oficiales de víctimas.

El dirigente, que permanece detenido en el Metropolitan Detention Center Brooklyn, publicó en su cuenta oficial de X un comunicado en el que llamó a la unidad nacional, la serenidad y el amor en medio del impacto del desastre. 

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"Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela!", afirmó. 

El posteo fue acompañado por una imagen de un comunicado más extenso, fechado en Nueva York, en el que también participa su esposa, Cilia Flores.

"Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo. Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción", agregó. 

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Terremoto en Venezuela: el mensaje de Nicolás Maduro desde la prisión de Nueva York 

En ese mismo mensaje, el ex mandatario hizo un llamado a la organización comunitaria y a la asistencia de los equipos de emergencia: "Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB, FANB, protección civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios".

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"En esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir. Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!", finalizó. 

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