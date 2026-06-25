Maduro rompió el silencio desde la cárcel y dejó un mensaje para los venezolanos tras los terremotos

En ese mismo mensaje, el ex mandatario hizo un llamado a la organización comunitaria y a la asistencia de los equipos de emergencia: "Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB, FANB, protección civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios".