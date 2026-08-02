Frío extremo, nevadas y viento Zonda: cuáles son las provincias bajo alerta del SMN este domingo

Las alertas amarillas por nevadas alcanzan además a distintas zonas de Neuquén, el sudoeste de San Juan, el oeste de Río Negro, el sur y oeste de Chubut y sectores de Santa Cruz. En tanto, Chubut y Santa Cruz también están bajo alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados previstos de entre 10 y 20 milímetros, que podrían superarse de forma localizada.