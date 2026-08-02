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Frío extremo, nevadas y viento Zonda: cuáles son las provincias bajo alerta del SMN este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel rojo, naranja y amarillo para distintas regiones del país por frío extremo, nevadas, lluvias, tormentas y fuertes vientos. Conocé cuáles son las provincias alcanzadas y las recomendaciones oficiales.

El SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla por frío extremo, nieve y fuertes vientos
El SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla por frío extremo, nieve y fuertes vientos
Por LA GACETA Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla este domingo en ocho provincias argentinas por frío extremo, nevadas, tormentas y viento Zonda con riesgos para la población.
  • Santa Cruz afronta alerta roja por bajas temperaturas, Mendoza alerta naranja por nevadas intensas y viento Zonda, y otras regiones sufren tormentas y vientos fuertes.
  • Las autoridades recomiendan evitar la exposición al aire libre, abrigarse adecuadamente y tomar precauciones ante la reducción de visibilidad y el impacto en la salud.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este domingo 2 de agosto una serie de alertas meteorológicas de nivel rojo, naranja y amarillo que afectan a ocho provincias del país. Los avisos incluyen frío extremo, nevadas, lluvias, tormentas, fuertes vientos y viento Zonda, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense permanecen sin advertencias vigentes tras el temporal registrado el viernes por la noche.

Alerta roja: una provincia atravesará condiciones de frío extremo con temperaturas bajo cero

Alerta roja: una provincia atravesará condiciones de frío extremo con temperaturas bajo cero

Alerta por frío extremo, nevadas, lluvias y fuertes vientos

La advertencia de mayor nivel corresponde al oeste de Santa Cruz, donde rige una alerta roja por frío extremo. El SMN indicó que las bajas temperaturas representan un riesgo alto a extremo para la salud y pueden afectar incluso a personas saludables. En esa región, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -3 °C.

Ante este escenario, el organismo recomienda evitar permanecer durante largos períodos al aire libre, utilizar varias capas de ropa al salir, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, hidratarse con frecuencia, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Por otra parte, el oeste de Mendoza permanece bajo alerta naranja por nevadas persistentes. Según el pronóstico, podrían acumularse entre 50 y 100 centímetros de nieve durante el período de vigencia del aviso, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores y una importante reducción de la visibilidad.

Las alertas amarillas por nevadas alcanzan además a distintas zonas de Neuquén, el sudoeste de San Juan, el oeste de Río Negro, el sur y oeste de Chubut y sectores de Santa Cruz. En tanto, Chubut y Santa Cruz también están bajo alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados previstos de entre 10 y 20 milímetros, que podrían superarse de forma localizada.

A su vez, el SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Chaco y Corrientes. Respecto del viento, el organismo advirtió que en San Juan y Mendoza se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Además, en Mendoza continúa vigente una alerta por viento Zonda, fenómeno que podría presentar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora.

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