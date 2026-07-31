Diego Santilli le pidió la renuncia a Victoria Villarruel: “Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado”

Resumen para apurados
- Este viernes en Argentina, el jefe de Gabinete Diego Santilli le pidió la renuncia a la vicepresidenta Victoria Villarruel por sus reiterados ataques al presidente Javier Milei.
- La tensión creció por diferencias legislativas y reproches de Milei. Villarruel rechazó dimitir y aseguró en redes sociales que completará su mandato hasta diciembre de 2027.
- El quiebre definitivo en la fórmula presidencial profundiza la crisis institucional del Ejecutivo y fuerza a Villarruel a armar un espacio político propio para competir.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió con dureza contra la vicepresidenta Victoria Villarruel este viernes y la instó a dejar su cargo por sus reiterados cuestionamientos al presidente Javier Milei.
Santilli calificó la actitud de Villarruel como un exceso y una falta de sentido común, y consideró que resulta especialmente inapropiada tratándose de un mandatario que debió hacerse cargo de un país en una situación muy deteriorada. Sostuvo que se trata de agravios que no se condicen con haber integrado la misma fórmula presidencial.
En declaraciones a Radio Mitre, remarcó su rechazo a la postura de la vicepresidenta y expresó no comprender por qué, en lugar de respaldar la gestión de gobierno, insiste en obstaculizarla.
“Si hay una persona que no está de acuerdo, que de un paso al costado entonces. Que arme su proyecto y que compita“, dijo este viernes el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, con respecto a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien en una publicación en redes sociales había puesto en duda el estado mental del Presidente.
“Me parece una barbaridad. Me parece un disparate, de una falta de sentido común”, sostuvo el funcioonario en declaraciones radiales, antes de citar datos sacados de contexto y en muchos casos directamente falsos para defender la gestión de Javier Milei y contrarrestar las versiones acerca de los desequilibrios del mandatario.
Santilli apuntó contra Villarruel y cuestionó la fuerte declaración de la vice. “No puedo entender por qué hace lo que hace, en vez de ayudar al Gobierno”, agregó. “Ya intentaron otros”, llegó a decir, en referencia a que Victoria Villarruel no es la primera persona que pone en duda la estabilidad mental del Presidente.
“Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces. Cuál es la razón de estar en un lugar donde vos creés que no tenés que estar. Que arme su proyecto y que compita”, sentenció.
“Si vos sos parte de un Gobierno y estás constantemente atacando al Presidente, tenés que dar un paso al costado”, afirmó Santilli al ser consultado por el enfrentamiento que mantiene la vicepresidenta con Milei. El funcionario remarcó que la fórmula presidencial fue elegida de manera conjunta por la ciudadanía y consideró que el respaldo político debe sostenerse durante toda la gestión.
En esa línea, insistió en que “no se puede estar de un lado y del otro” y aseguró que las diferencias internas terminaron por quebrar cualquier posibilidad de reconstruir el vínculo entre ambos dirigentes. Para Santilli, la continuidad de Villarruel en el cargo mientras mantiene críticas permanentes al jefe de Estado genera una contradicción institucional.
En las últimas semanas, Milei endureció sus cuestionamientos contra su compañera de fórmula y volvió a responsabilizarla por distintas decisiones legislativas que, según la Casa Rosada, perjudicaron el rumbo económico del Gobierno.
Lejos de bajar el tono, Villarruel respondió públicamente en reiteradas oportunidades y rechazó la posibilidad de abandonar su cargo. “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo”, había escrito meses atrás en sus redes sociales, al denunciar que sectores del oficialismo buscaban desplazarla de la Vicepresidencia.
Santilli es una de las voces más contundentes del Gobierno al respaldar al Presidente y plantear abiertamente que la permanencia de Villarruel resulta incompatible con sus críticas constantes hacia Milei.