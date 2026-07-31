Diego Santilli le pidió la renuncia a Victoria Villarruel: “Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado”

“Si hay una persona que no está de acuerdo, que de un paso al costado entonces. Que arme su proyecto y que compita“, dijo este viernes el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, con respecto a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien en una publicación en redes sociales había puesto en duda el estado mental del Presidente.

“Me parece una barbaridad. Me parece un disparate, de una falta de sentido común”, sostuvo el funcioonario en declaraciones radiales, antes de citar datos sacados de contexto y en muchos casos directamente falsos para defender la gestión de Javier Milei y contrarrestar las versiones acerca de los desequilibrios del mandatario.

Santilli apuntó contra Villarruel y cuestionó la fuerte declaración de la vice. “No puedo entender por qué hace lo que hace, en vez de ayudar al Gobierno”, agregó. “Ya intentaron otros”, llegó a decir, en referencia a que Victoria Villarruel no es la primera persona que pone en duda la estabilidad mental del Presidente.