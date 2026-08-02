¿Qué pasa con las zafras y cuáles son las negociaciones para apuntalar la economía?

Cambio de gestión; cambio de expectativas. Esa parece ser la consigna en las gestiones comerciales para la reapertura de los vuelos de Latam desde Tucumán hacia Lima (Perú) y viceversa. El tramo había sido suspendido en marzo pasado cuando se conoció el incremento de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, que implicaba un traslado al costo final del pasaje y el encarecimiento de esa ruta. Así, desde abril, los pasajeros de Latam, están obligados a hacer conexión en Salta o Buenos Aires. Las autoridades consideran que es un retroceso para la provincia, ya que esa ruta directa era clave para impulsar el turismo y los negocios. Sin embargo, con la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, la empresa de capitales chilenos volvió a la carga para reclamar la eliminación de aquella suba y el retorno del tramo con la Argentina. Las gestiones ya están en marcha y se esperan respuestas para las próximas semanas. La plata tucumana es competitiva para las empresas aéreas. En Latam observan con atención que Copa Airlines está incrementado a una cuarta frecuencia semanal para el verano conectando a Tucumán con destinos turísticos foráneos, vía Panamá. Por eso no quiere perder más terreno. Desde la provincia aclaran que esta propuesta empresarial no goza de subsidios oficiales, que garantice a los operadores determinada cantidad de pasajes.