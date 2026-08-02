¿Qué pasa con las zafras y cuáles son las negociaciones para apuntalar la economía?
Una fábrica alimenticia tucumana en la mira de un “pulpo” nacional. Una compañía aérea que quiere recuperar una ruta perdida cuando otra aprovecha la creciente demanda de pasajes al exterior de los tucumanos. Los azucareros siguen de cerca los volúmenes de producción, mientras los citricultores observan cómo se han incrementado las ventas sudafricanas a uno de los principales mercados.
Tratativas
Interés de Molinos Río de La Plata por el Complejo San Salvador
Molinos Río de la Plata extendió sus tentáculos hacia el norte argentino. Luego de haber adquirido la salteña Bodegas Etchart, el pulpo alimenticio puso sus ojos en el Complejo Alimenticio San Salvador, propiedad de la familia Luque. En distintos ámbitos empresariales viene señalándose que la operación está en marcha, aunque fuentes muy ligadas a la compañía de capitales tucumanos prefirieron ser más cautos respecto de las negociaciones. Una de ellas contó a LA GACETA que hubo un interés de parte de Molinos y preguntó el valor de la compañía. Incluso se mencionó que algunos “ojeadores” del grupo controlado por la familia Pérez Companc vinieron hasta Tucumán para mirar la fábrica de harinas, fideos y galletitas, instalada en el kilómetro 14 de la ruta provincial 302, en Cruz Alta. Por ahora, no hay una oferta formal, como tampoco se firmó una carta de intención de compra. De todas maneras, las conversaciones siguen abiertas. Desde Buenos Aires, en tanto, se deslizó la posibilidad de que haya un avance en el transcurso de este mes. San Salvador comenzó a funcionar en 2009. Desde entonces incorporó tecnología italiana de última generación, con tres marcas propias: La Providencia, Bonanza y La Teresina.
¿Reactivación?
La asunción de Keiko Fujimori abre expectativas para vuelos a Lima
Cambio de gestión; cambio de expectativas. Esa parece ser la consigna en las gestiones comerciales para la reapertura de los vuelos de Latam desde Tucumán hacia Lima (Perú) y viceversa. El tramo había sido suspendido en marzo pasado cuando se conoció el incremento de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, que implicaba un traslado al costo final del pasaje y el encarecimiento de esa ruta. Así, desde abril, los pasajeros de Latam, están obligados a hacer conexión en Salta o Buenos Aires. Las autoridades consideran que es un retroceso para la provincia, ya que esa ruta directa era clave para impulsar el turismo y los negocios. Sin embargo, con la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, la empresa de capitales chilenos volvió a la carga para reclamar la eliminación de aquella suba y el retorno del tramo con la Argentina. Las gestiones ya están en marcha y se esperan respuestas para las próximas semanas. La plata tucumana es competitiva para las empresas aéreas. En Latam observan con atención que Copa Airlines está incrementado a una cuarta frecuencia semanal para el verano conectando a Tucumán con destinos turísticos foráneos, vía Panamá. Por eso no quiere perder más terreno. Desde la provincia aclaran que esta propuesta empresarial no goza de subsidios oficiales, que garantice a los operadores determinada cantidad de pasajes.
Zafra azucarera
¿Cómo se desarrolla la molienda?
La zafra argentina, que casi lleva tres meses de molienda desde su inicio y con todos los ingenios en actividad a nivel nacional, avanza a pesar de las dificultades. Hasta el 30 de julio, registra un avance del 33% en relación con la disponibilidad de caña estimada para la presente campaña, de acuerdo con el informe del Instituto de Promoción del Azúcar y del Alcohol de Tucumán (Ipaat). En Tucumán, la zafra lleva 86 días de actividad y 14 ingenios están en zafra. Según los datos productivos informados al Ipaat, la zafra presenta un avance del 32%, respecto a lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), de 19.650.000 de toneladas de caña de azúcar. Hasta el 30 de julio, los ingenios han molido 6.399.253 toneladas de caña bruta. En cuanto a los rendimientos sacarinos de la caña que se encuentra en buen estado se presenta un incremento del 5% a la misma fecha de la zafra pasada. De todas maneras, algunos cañeros están preocupados por los volúmenes diarios de molienda. Por los últimos acontecimientos climáticos, señalan que el piso de 120.000 toneladas se perforó a entre 90.000 y 95.000 toneladas. Otros, en tanto, siguen de cerca la situación del ingenio La Corona, que no está demandando tanta caña como en otras zafras.
¿Y el citrus?
La invasión sudafricana a la UE
La exportación de fruta fresca a la Unión Europea (UE) ha registrado más complicaciones de lo esperado por el sector citrícola tucumano. Fuentes de la actividad indicaron a LA GACETA que, esta temporada, las ventas desde Sudáfrica al bloque europeo, fueron de un volumen poco habitual, lo que generó que se achicara la ventana de ingreso de limones a ese mercado comunitario. Aun con una demanda mayor de EEUU, esto no logra compensar aquello. Respecto de los derivados industriales del limón, la molienda registra un retraso, debido a las lluvias registradas en abril y en junio que demoraron la cosecha de la fruta. Además, el corte y las restricciones de gas significaron un menor proceso que también atrasó el plan original entre 10 y 15 días. De todas maneras, los industriales creen que la zafra tendrá los mismos valores que la temporada pasada y esperan que haya una buena primavera para la floración y producción de 2027.
Exportaciones
Datos del primer trimestre
Durante el primer trimestre, las exportaciones de Tucumán alcanzaron los U$S 158,1 millones FOB, lo que representa un incremento del 0,8% respecto del
mismo trimestre del año anterior (U$S 156,9 millones), de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP). En términos de volumen, se exportaron 170,7 millones de kilogramos, una leve caída del 1% interanual, lo que indica una mejora en el precio promedio por kilogramo exportado. Se enviaron 37 productos tucumanos, los cuales llegaron a 138 destinos. El crecimiento del valor exportado estuvo impulsado principalmente por el Complejo Limón y sus derivados industriales, que registró un salto del +23,4% interanual, con U$S 74,7 millones FOB. En el plano geográfico, la Unión Europea se consolidó como principal bloque económico con el 28,5% del total (verus 21,2% de 2025), desplazando al Mercosur.