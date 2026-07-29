Keiko Fujimori juró en Perú, en medio de una ola de crímenes

“Estoy muy de acuerdo” con sus promesas, dice Nelly Vega, ama de casa de 68 años. “Nos va a llevar a algo mejor. Estamos en un país con mucho terror”, agrega. Pero Keiko todavía no convence a muchos que ven a su partido como uno de los responsables de la inestabilidad política que atraviesa Perú desde hace una década. “No le tengo fe, pero qué podemos hacer: la mitad del Perú se dividió”, dijo a la agencia AFP Franklin González, un trabajador independiente de 62 años, en el centro de Lima.