Zafra SA enfrenta su mayor desafío: cómo busca sostener la empresa ante la crisis financiera
La firma tucumana informó que no podrá afrontar con recursos propios un vencimiento de sus obligaciones negociables (ON) y abrió un proceso de reestructuración. Atribuye la crisis a la caída del mercado, el costo del financiamiento y la pérdida de la concesión de John Deere.
Resumen para apurados
- La firma tucumana Zafra SA inició esta semana la reestructuración de su deuda tras defaultear obligaciones negociables por la crisis del agro y perder a John Deere.
- Acumula deudas por $10.500 millones y enfrentó la rescisión unilateral de John Deere, un conflicto judicializado que agravó su crisis operativa y crediticia.
- La empresa busca preservar empleos mediante una reestructuración ordenada, mientras promueve un debate sobre la sustentabilidad de las concesiones agrícolas en el país.
El Grupo Zafra, una de las empresas más importantes de Tucumán vinculadas al agro, atraviesa un momento complejo que abre un panorama incierto dentro de sus actividades. La situación de la compañía es una muestra a la vez de las preocupaciones del sector privado ante las exigencias del mercado financiero y de capitales, como consecuencia del contexto actual de retracción interna.
La compañía comunicó el pasado lunes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) que “no pudo atender oportunamente el pago” de la emisión de Obligaciones Negociables (ON) PyME Garantizadas Serie III, correspondiente al Servicio de Interés N°4 y de Capital N°2. Según informó, eso llevó a que se activara el procedimiento parar afrontar el pago de los bonos emitidos por la firma, cumpliendo con los plazos previstos, a través de las entidades de garantías (Sociedad de Garantía Recíproca SGR-). Entre esos avales, se encuentran Garantizar SGR, Acindar Pymes SGR y Potenciar SGR.
Zafra explicó a LA GACETA que ese incumplimiento de los bonos de deuda es “consecuencia de un proceso de deterioro operativo, comercial y financiero, que afectó de manera progresiva la capacidad de generación de fondos de la compañía”. Hoy, el objetivo es la preservación de la empresa, su infraestructura y el empleo.
“Zafra viene desarrollando sus actividades en un contexto de crecientes restricciones operativas y comerciales que alteraron sustancialmente las condiciones económicas”, lo que imposibilitó desarrollar sus negocios y atender sus compromisos financieros. En efecto, este escenario afectó la generación de nuevos negocios, la administración del capital de trabajo y la capacidad de generación de fondos de la empresa, explicó la firma privada.
De acuerdo con registros del Banco Central (BCRA), consignados por el sitio Iprofesional de Buenos Aires, la empresa acumula 104 cheques rechazados por más de $1.200 millones y mantiene compromisos financieros por más de $10.500 millones con bancos, entidades financieras y sociedades de garantía recíproca. En la nómina figuran los bancos Nación, Hipotecario, Industrial, BBVA, Galicia y Supervielle, entre otras empresas.
Causa judicial
La situación de Zafra se agravó este año tras la "cancelación unilateral" -según la propia empresa- de la concesión por parte de Industrias John Deere. De este modo, la firma dejó de ser representante oficial de la marca en Tucumán y Salta, una decisión que derivó en un litigio que actualmente se tramita en los tribunales federales.
Como consecuencia de la rescisión, la compañía provincial informó que había promovido una medida cautelar y logrado una resolución para mantener las condiciones operativas de la concesión y frenar la ejecución de instrumentos financieros vinculados al caso. Además, presentó una demanda en la que solicita que se declare la nulidad de la rescisión y reclama una indemnización por los perjuicios que, según sostiene, le ocasionó esa decisión.
“La validez y los efectos de la decisión constituyen actualmente materia de debate en los procesos judiciales en trámite, afectando a una empresa con más de 46 años de actividad ininterrumpida en el mercado de maquinaria agrícola argentino y produciendo consecuencias que trascendieron a Zafra, alcanzando también a trabajadores, clientes, proveedores, contratistas, entidades financieras, Sociedades de Garantía Recíproca y numerosos actores de la economía regional”, señaló en un comunicado institucional y en medio de fuertes repercusiones en el sector agropecuario.
Caída del mercado
El Directorio de Zafra, bajo la presidencia de María Florencia López Osa, aclaró que el incumplimiento del pago de deuda no es el origen, sino la consecuencia de un proceso de retracción del mercado: caída de la demanda de maquinarias agrícolas, el elevado costo del financiamiento y las condiciones climáticas registradas durante gran parte del primer semestre en el NOA. Esa realidad alteraron las capacidades económicas de la SA.
“En ese marco, mantiene un diálogo permanente con entidades financieras, Sociedades de Garantía Recíproca, inversores y demás acreedores para avanzar en una reestructuración ordenada. Paralelamente, mantiene plenamente operativos sus servicios de posventa, asistencia técnica y comercialización de maquinaria y soluciones integrales para el agro”, destacó la compañía.
Sobre el esquema de concesión
En un apartado del comunicado, el Directorio de Zafra SA apuntó al “debate responsable sobre la sustentabilidad del actual modelo de distribución de maquinaria agrícola en la Argentina”.
En esa línea, expuso: “El esquema de comercialización implementado por los fabricantes de maquinaria agrícola -y, en particular, el desarrollado por John Deere- exige a sus concesionarios realizar importantes inversiones permanentes en infraestructura, tecnología, talleres, herramientas, sistemas, inventarios, repuestos y capital de trabajo, además del cumplimiento de estrictos estándares operativos y de calidad definidos por la marca. Estas características reflejan la complejidad y el nivel de exigencia propios de este modelo de distribución, cuyo adecuado funcionamiento requiere un equilibrio razonable entre las responsabilidades y compromisos asumidos por todos los integrantes de la red”.
A la vez, subrayó que la red de concesionarios “constituye un eslabón esencial para la comercialización de maquinaria agrícola, la prestación de servicios técnicos y el abastecimiento de repuestos en todo el país”. “En ese contexto, entendemos que resulta oportuno promover un debate responsable sobre la sustentabilidad de este modelo de distribución y sobre los mecanismos que contribuyan a fortalecer su estabilidad y desarrollo, en beneficio de los productores, los concesionarios, los trabajadores y, en definitiva, de toda la cadena de valor del agro argentino”, agregó.
El Directorio sostuvo que este tipo de acuerdos comerciales suelen captar la atención y ser objeto de controversia en distintos mercados internacionales. “En ese contexto, resulta relevante señalar que el 8 de julio de 2026 la ‘Federal Trade Commission’ de los Estados Unidos obtuvo una sentencia contra Deere & Company por prácticas anticompetitivas vinculadas a su red de distribución y servicios. Sin perjuicio de las particularidades propias de cada jurisdicción, este antecedente refleja una evolución del análisis regulatorio sobre este tipo de modelos de distribución y aporta un contexto internacional de interés para el debate”, finalizó.
Ante esta coyuntura, Zafra SA -vinculada a la producción de caña de azúcar, limón y servicios para la agroindustria- manifestó su "compromiso de actuar con transparencia, responsabilidad y buena fe, manteniendo un diálogo abierto con sus acreedores, clientes, proveedores, trabajadores e instituciones". Así, confirmó una "reestructuración ordenada" para preservar el valor de la empresa y proteger el empleo.