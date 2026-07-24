Zafra SA enfrenta su mayor desafío: cómo busca sostener la empresa ante la crisis financiera

A la vez, subrayó que la red de concesionarios “constituye un eslabón esencial para la comercialización de maquinaria agrícola, la prestación de servicios técnicos y el abastecimiento de repuestos en todo el país”. “En ese contexto, entendemos que resulta oportuno promover un debate responsable sobre la sustentabilidad de este modelo de distribución y sobre los mecanismos que contribuyan a fortalecer su estabilidad y desarrollo, en beneficio de los productores, los concesionarios, los trabajadores y, en definitiva, de toda la cadena de valor del agro argentino”, agregó.