Menor cantidad, mayor precisión: el análisis del mercado de pases de Atlético Tucumán tras el cierre del libro

El golpe más duro del semestre anterior había sido la grave lesión de Gastón Suso, quien sufrió la rotura de ligamentos ante River. La baja dolía el doble porque el marcador central se había consolidado como una de las piezas más sólidas y regulares del andamiaje defensivo. Para llenar ese vacío, la dirigencia cerró la llegada de Juan Rodríguez. El zaguero de 32 años, libre de Talleres, le aporta al fondo altura, criterio con la pelota y gol en el juego aéreo. No obstante, el desafío radicará en su puesta a punto física, dado que no compite oficialmente desde septiembre de 2025.