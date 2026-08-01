Después de una semana agitada, Laméndola vuelve a estar a disposición: la decisión que tomaría Falcioni

Con el regreso de Nicolás Laméndola tras una semana marcada por la incertidumbre sobre su futuro, Atlético Tucumán ya tiene prácticamente todo listo para afrontar un nuevo desafío en el Clausura de la Liga Profesional. El delantero dejó atrás los días de negociación por su situación contractual y la posibilidad concreta de emigrar a Newell's, volvió a entrenarse con normalidad y será la principal novedad en la delegación que este domingo, a las 13, partirá rumbo a Buenos Aires para visitar este lunes, desde las 21.15, a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la tercera fecha de la zona B.