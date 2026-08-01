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Después de una semana agitada, Laméndola vuelve a estar a disposición: la decisión que tomaría Falcioni

El entrenador, además, se tomará un tiempo para definir el equipo que visitará este lunes a Huracán.

VUELVE. Laméndola estaría entre los convocados al partido contra Huracán, aunque el DT no decidió si jugaría de movida.
VUELVE. Laméndola estaría entre los convocados al partido contra Huracán, aunque el DT no decidió si jugaría de movida.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Laméndola vuelve a ser convocado por Falcioni en Atlético Tucumán para visitar este lunes a Huracán por la Liga Profesional, tras destrabarse su pase a Newell's.
  • El delantero superó una semana de incertidumbre sobre su futuro y reemplazó al juvenil Lucas Román en la lista. Falcioni decidirá si jugará de titular o si será suplente.
  • El retorno del atacante aporta jerarquía al planteo de Falcioni, que busca afianzar la base del equipo de visitante y mantenerse firme en la pelea por la Zona B.
Resumen generado con IA

Con el regreso de Nicolás Laméndola tras una semana marcada por la incertidumbre sobre su futuro, Atlético Tucumán ya tiene prácticamente todo listo para afrontar un nuevo desafío en el Clausura de la Liga Profesional. El delantero dejó atrás los días de negociación por su situación contractual y la posibilidad concreta de emigrar a Newell's, volvió a entrenarse con normalidad y será la principal novedad en la delegación que este domingo, a las 13, partirá rumbo a Buenos Aires para visitar este lunes, desde las 21.15, a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la tercera fecha de la zona B.

El duelo contará con el arbitraje de Bruno Amicone, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR. Para el "Decano" será una prueba de exigencia frente a uno de los protagonistas del fútbol argentino y una buena oportunidad para ratificar el crecimiento mostrado en la victoria por 2 a 0 sobre Central Córdoba, en Santiago del Estero, resultado que le permitió recuperar confianza luego de un opaco debut.

La vuelta de Laméndola representa un alivio para Julio César Falcioni. El atacante estuvo en el centro de la escena durante toda la semana debido a la posibilidad de continuar su carrera en Newell's, situación que lo mantuvo al margen de la actividad normal durante varios días. Superado ese capítulo, el futbolista volvió a trabajar con el grupo y quedó nuevamente a disposición del entrenador.

Ahora la decisión pasa exclusivamente por el aspecto futbolístico. Falcioni deberá definir si el delantero regresará directamente al equipo titular en reemplazo de Ramiro Ruiz Rodríguez o si comenzará el encuentro entre los suplentes para sumar minutos de manera progresiva. El DT mantuvo el misterio durante la última práctica de fútbol, ya que dispuso un ensayo con los habituales relevos y no dio pistas sobre la formación que utilizará en Parque Patricios.

El plantel realizará este domingo el último entrenamiento en el complejo, antes del viaje. Finalizada la práctica, la delegación se trasladará al aeropuerto Benjamín Matienzo para volar hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde quedará concentrada a la espera del compromiso ante el "Globo".

En la nómina de viajeros habrá apenas una modificación respecto del grupo que consiguió el importante triunfo en Santiago del Estero. Laméndola ocupará el lugar del juvenil Lucas Román, siendo el único cambio entre los 23 convocados.

Mientras tanto, el cuerpo técnico también recibió noticias alentadoras desde la enfermería. Alexis Canelo y Juan Rodríguez continúan evolucionando favorablemente de sus respectivas molestias físicas y ya trabajan en la etapa final de la recuperación. Si los plazos previstos se cumplen, ambos estarán en condiciones de reaparecer cuando Atlético reciba a Sarmiento en el Monumental José Fierro, por la cuarta fecha del campeonato.

Más allá de la expectativa que genera el regreso de Laméndola, el resto de la estructura del equipo se mantendría sin modificaciones. La intención de Falcioni es sostener la base que mostró una imagen sólida en Santiago del Estero, con una defensa firme, un mediocampo equilibrado y una dupla ofensiva que tuvo movilidad y eficacia.

Así formaría el "Decano" en su visita a Huracán

De confirmarse el ingreso del "Chueco", el probable 11 inicial estaría integrado por Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

El banco de suplentes lo completarían Tomás Durso, Gianluca Ferrari, Leonel Di Plácido, Ramiro Paunero, Tomás Jung, Gabriel Compagnucci, Kevin Ortiz, Julián Fernández, Ezequiel Ham, Facundo Pimienta, Manuel Brondo, Rodrigo Granillo y Ruiz Rodríguez.

Atlético afrontará una parada de alta exigencia frente a Huracán con el objetivo de sumar fuera de casa y continuar consolidando la idea futbolística de Falcioni. El regreso de Laméndola, luego de una semana agitada por las versiones sobre su futuro, aparece como la noticia más importante de un plantel que busca seguir creciendo y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la zona B. (Producción periodística: Carlos Oardi)

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