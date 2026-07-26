Firme para defender, en deuda para atacar: el Atlético de Falcioni no pudo en su debut

Sobre los minutos finales, la lectura de Falcioni priorizó el orden por encima del riesgo. Decidió no realizar cambios demasiado ofensivos; todas las variantes fueron puesto por puesto, en una clara muestra de que con el “Emperador”, no se verá un Atlético haciendo locuras por buscar los tres puntos. Partido clausurado, un punto por lado y a otra cosa. La igualdad deja deudas en la elaboración y en el ritmo de juego, pero demuestra que Atlético va ganando oficio para protegerse en momentos de flaqueza. Aún sin refuerzos que puedan usar, Falcioni y su cuerpo técnico intentaron sacarle agua a las piedras. Para lo que viene, deberán extraerles algunas gotas más.