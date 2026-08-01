La respuesta de Griselda Siciliani a los dichos de Sabrina Rojas: "No acepto la invitación a jugar a eso"

La conductora explicó que prefiere ver la serie desde su casa y reconoció que no desea coincidir con Griselda Siciliani en el evento. La distancia entre ambas se mantiene desde hace años, a partir de la relación que la actriz tuvo con Luciano Castro, expareja de Rojas y padre de sus hijos. Desde entonces, los cruces entre las dos figuras volvieron a surgir en distintas oportunidades, aunque esta vez Siciliani optó por no profundizar la controversia.