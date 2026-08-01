La respuesta de Griselda Siciliani a los dichos de Sabrina Rojas: "No acepto la invitación a jugar a eso"

Resumen para apurados
- Griselda Siciliani descartó en la televisión argentina entrar en conflicto con Sabrina Rojas, quien rechazó asistir al estreno de la serie de Moria Casán para no cruzársela.
- El conflicto proviene de disputas previas ligadas a Luciano Castro. Rojas prefirió no ir al estreno y Siciliani restó importancia a los comentarios para no avivar la polémica.
- La postura de Siciliani busca frenar el enfrentamiento mediático y concentrar la atención pública en el lanzamiento de la nueva serie biográfica sobre Moria Casán.
Griselda Siciliani habló luego de que Sabrina Rojas asegurara que no asistirá al estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán para evitar cruzarse con ella. Sin entrar en la polémica, la actriz explicó su postura y dejó un mensaje con el que buscó dar por terminado el tema.
Durante una entrevista con Desayuno Americano, Siciliani fue consultada por las declaraciones de la conductora y prefirió responder sin confrontar.
La respuesta de Griselda Siciliani a Sabrina Rojas
Al escuchar la consulta sobre los dichos de Sabrina Rojas, Griselda Siciliani sostuvo que desconocía esas declaraciones y remarcó que cada persona puede expresar lo que considere. La actriz explicó que, si bien los comentarios ajenos pueden afectarla, no elige ese tipo de intercambios para comunicarse públicamente.
Su frase final fue la que más repercusión generó: "No es que no me afecten los comentarios de terceros, pero no participo de ese tipo de comunicación. No acepto la invitación a jugar a eso. Vaselina, papi", dijo, en alusión a una de las expresiones más recordadas de Moria Casán, a quien interpreta en la nueva serie.
Qué había dicho Sabrina Rojas
Las declaraciones de Siciliani llegaron después de que Sabrina Rojas revelara en SQP (América TV) que, aunque fue invitada al estreno de la producción, decidió no asistir.
La conductora explicó que prefiere ver la serie desde su casa y reconoció que no desea coincidir con Griselda Siciliani en el evento. La distancia entre ambas se mantiene desde hace años, a partir de la relación que la actriz tuvo con Luciano Castro, expareja de Rojas y padre de sus hijos. Desde entonces, los cruces entre las dos figuras volvieron a surgir en distintas oportunidades, aunque esta vez Siciliani optó por no profundizar la controversia.