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Sabrina Rojas fue tajante sobre Griselda Siciliani: "No quiero cruzarme con esa mujer"

La conductora confirmó que fue invitada al estreno de la serie sobre Moria Casán, pero decidió no asistir para evitar cruzarse con Griselda Siciliani. Horas después, la actriz respondió a la polémica.

El desplante de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani: por qué no irá al estreno de la serie de Moria Casán
El desplante de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani: por qué no irá al estreno de la serie de Moria Casán Hola
Por Mercedes Mosca Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Sabrina Rojas rechazó asistir al estreno de la serie de Moria Casán en Argentina para evitar cruzarse con Griselda Siciliani por su histórico enfrentamiento mediático.
  • El conflicto se vincula a la relación de Siciliani con Luciano Castro, ex de Rojas. Ante los dichos, Siciliani minimizó la polémica invocando una célebre frase de Moria.
  • El cruce reaviva una disputa de años entre ambas figuras, manteniendo la tensión mediática en torno al promocionado lanzamiento de la serie biográfica en Netflix.
Resumen generado con IA

Sabrina Rojas volvió a dejar en evidencia el tenso vínculo que mantiene con Griselda Siciliani. La conductora confirmó que fue invitada al estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán, protagonizada por la actriz, pero aseguró que decidió no asistir para evitar un incómodo encuentro.

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión y, horas después, Siciliani respondió con un mensaje en el que dejó en claro que no tiene intención de alimentar la polémica.

Sabrina Rojas explicó por qué rechazó la invitación

Durante una emisión de Sálvese quien pueda (América TV), programa que conduce de manera temporal, Sabrina Rojas contó que recibió una invitación para la presentación de la producción basada en la vida de Moria Casán. Sin embargo, aseguró que optó por no participar del evento.

La conductora explicó que prefiere ver la serie más adelante desde su casa y remarcó que no tiene interés en asistir a la avant premiere.

En ese contexto, sus compañeros mencionaron que Griselda Siciliani sería una de las figuras centrales de la noche, ya que interpreta a la diva en la ficción. Fue entonces cuando Rojas fue contundente y afirmó que no desea cruzarse con la actriz.

La distancia entre ambas se mantiene desde hace tiempo y está vinculada a la relación sentimental que Siciliani inició con Luciano Castro, expareja de Sabrina Rojas y padre de sus hijos.

La respuesta de Griselda Siciliani

Tras las declaraciones de Rojas, Griselda Siciliani fue consultada en Desayuno Americano sobre el conflicto y optó por bajar el tono de la polémica.

La actriz aseguró que desconocía las declaraciones y sostuvo que cada persona es libre de expresar lo que considere. Además, evitó profundizar sobre su vida privada y reiteró que no suele hablar públicamente de su intimidad ni de la de otras personas.

Al cerrar la entrevista, dejó una frase que rápidamente se volvió viral. "No es que no me afecten los comentarios de terceros, pero no participo de ese tipo de comunicación. No acepto la invitación a jugar a eso. Vaselina, papi", expresó, utilizando una de las frases más recordadas de Moria Casán, a quien interpreta en la serie de Netflix.

Las declaraciones de ambas reavivaron un enfrentamiento que lleva varios años y que, al menos por ahora, parece estar lejos de resolverse.

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