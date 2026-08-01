Sabrina Rojas fue tajante sobre Griselda Siciliani: "No quiero cruzarme con esa mujer"

Al cerrar la entrevista, dejó una frase que rápidamente se volvió viral. "No es que no me afecten los comentarios de terceros, pero no participo de ese tipo de comunicación. No acepto la invitación a jugar a eso. Vaselina, papi", expresó, utilizando una de las frases más recordadas de Moria Casán, a quien interpreta en la serie de Netflix.