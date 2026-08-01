Tarjetas de crédito: cómo usar la fecha de cierre a tu favor

Resumen para apurados
- Especialistas financieros explicaron en Argentina cómo aprovechar la fecha de cierre de las tarjetas de crédito para diferir pagos un mes y evitar problemas económicos.
- Comprar el día posterior al cierre pasa el cobro al siguiente ciclo. En tanto, diferir deudas tras el vencimiento genera intereses punitorios y deteriora el historial crediticio.
- El dominio de este instrumento fomenta una mejor planificación del presupuesto personal y asegura una mayor liquidez y mejor acceso a crédito bancario a futuro.
Tener una tarjeta de crédito es mucho más que financiar compras o tener un crédito superior a los ingresos mensuales. Es una herramienta que puede ser de mucha ayuda para las finanzas personales de quienes saben administrarla. En cambio, para quienes desconocen su manejo, como las fechas de cierre y de pago, puede funcionar de la forma opuesta y generar problemas financieros.
Fecha de vencimiento y fecha de cierre de tarjetas de crédito
Hay dos conceptos que es importante distinguir: la fecha de cierre y la fecha de vencimiento. La primera es el día que termina tu ciclo de compras. Funciona como una especie de bisagra que indica qué compras entran en un resumen y cuáles pasan al siguiente, según la fecha en que se haga la transacción.
Por otra parte, la fecha de vencimiento es el día límite que los usuarios tienen para pagar el resumen de cada mes. A partir de la fecha de cierre, suelen pasar entre 10 y 12 días hasta la fecha de vencimiento. En los casos en que esta coincida con un feriado, pasa al día hábil siguiente.
Cómo usar la fecha de cierre de la tarjeta de crédito
La fecha de cierre del ciclo mensual de la tarjeta de crédito se puede usar a favor del bolsillo de los usuarios. Pagar el mismo día del cierre, el día anterior o el día posterior puede hacer una diferencia de hasta un mes en la fecha de pago.
Quienes quieran pagar en el mes que corre, deben hacer su compra el día anterior a la fecha de cierre. En cambio, quienes quieran pagar al mes siguiente, deben realizarla al día siguiente del cierre.
Un dato importante a tener en cuenta es el horario de los consumos el mismo día de la fecha de cierre. No hay una regla fija sobre lo que sucede con las transacciones que se hacen con tarjeta de crédito ese día. Depende generalmente del momento en que impacta el pago. En otros casos, depende del horario en que se haga la compra. Los pagos previos al mediodía pueden entrar en el resumen de ese mes y, los que se hacen después del mediodía, en el mes siguiente. Pero no es una regla que se cumpla siempre.
Qué pasa si no pago en la fecha de vencimiento
Es importante tener presente en el calendario la fecha de vencimiento para organizarte y hacer los pagos de tu tarjeta antes de ese momento. Pagar después de tiempo implica que se generen intereses sobre el saldo que no abonaste. Además, mantener un buen historial de pagos es importante para contar con un adecuado perfil crediticio y poder acceder a más productos de los bancos.