Tarjetas de crédito: cómo usar la fecha de cierre a tu favor

Un dato importante a tener en cuenta es el horario de los consumos el mismo día de la fecha de cierre. No hay una regla fija sobre lo que sucede con las transacciones que se hacen con tarjeta de crédito ese día. Depende generalmente del momento en que impacta el pago. En otros casos, depende del horario en que se haga la compra. Los pagos previos al mediodía pueden entrar en el resumen de ese mes y, los que se hacen después del mediodía, en el mes siguiente. Pero no es una regla que se cumpla siempre.