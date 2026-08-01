Por qué nunca debería cortar una llamada Spam de antemano y qué hacer en vez de rechazarlas

Las llamadas de spam son contactos no solicitados que se realizan en masa para publicitar productos, vender servicios o robar datos. En el acontecer diario pueden entorpecer los tiempos e incluso incrementar los niveles de estrés, sumado a otros riesgos que van desde pérdidas financieras hasta suplantaciones de identidad con la clonación de voz. Aunque se suele pensar que atender siempre empeora el acoso, la clave está en cómo gestionar esa interacción.