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Por qué nunca debería cortar una llamada Spam de antemano y qué hacer en vez de rechazarlas

Rechazar una llamada no solicitada puede activar los algoritmos de marcación masiva y triplicar el acoso.

La razón por la que no deberías rechazar llamadas de Spam.
La razón por la que no deberías rechazar llamadas de Spam. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ciberseguridad advierte hoy que rechazar llamadas spam en celulares confirma líneas activas ante algoritmos de acoso, triplicando los intentos.
  • Los sistemas automáticos usan IA para detectar líneas activas al ser rechazadas. Expertos sugieren atender y dar una negativa firme sin brindar datos.
  • El uso de filtros nativos en iOS y Android, junto con la precaución al compartir datos en formularios, permitirá reducir sustancialmente este acoso digital.
Resumen generado con IA

Puede que la solución más rápida solo lleve a empeorar el problema. Por más efectivo que aparente ser el rechazo directo de las llamadas de Spam, lo cierto es que solo puede disparar su frecuencia o incluso confirmar aquello que las compañías, las computadoras automáticas ciberdelincuentes buscaban. Ante un panorama de constante acoso digital, existen estrategias y advertencias que pueden aliviar el panorama. 

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Las llamadas de spam son contactos no solicitados que se realizan en masa para publicitar productos, vender servicios o robar datos. En el acontecer diario pueden entorpecer los tiempos e incluso incrementar los niveles de estrés, sumado a otros riesgos que van desde pérdidas financieras hasta suplantaciones de identidad con la clonación de voz. Aunque se suele pensar que atender siempre empeora el acoso, la clave está en cómo gestionar esa interacción.

Por qué nunca debería rechazar una llamada

Rechazar una llamada spam de antemano es una trampa que puede dar la apariencia de que la solución ya está ejecutada, pero simplemente se trata de un alivio pasajero.

La razón de este fenómeno radica en la tecnología detrás de las campañas masivas. Hoy en día, las centrales de telemercadeo y las bandas de ciberdelincuentes emplean sistemas automáticos de marcación impulsados por algoritmos de inteligencia artificial. Cuando el usuario cuelga de inmediato o rechaza la entrada, la herramienta no registra la molestia, sino que confirma un dato clave: la línea telefónica está activa y hay un usuario disponible.  

Este software analiza cada interacción al detalle, registrando la duración y la reacción para ajustar sus patrones. Si el sistema detecta que el número está operativo pero la llamada fue interrumpida, asumirá que la persona no pudo atender en ese instante, por lo que programará nuevos intentos desde diferentes numeraciones. Así, el gesto instintivo de rechazar la comunicación termina alimentando las listas en lugar de depurarlas.

Qué hacer en vez de rechazar la llamada

Frente a esta dinámica, la recomendación de los expertos en ciberseguridad resulta contradictoria a simple vista: para frenar el acoso es preferible atender y hablar brevemente. Decir una frase firme y tajante como "no estoy interesado, gracias" permite que el algoritmo interprete una negativa explícita, incrementando las probabilidades de que la línea sea dada de baja de las bases activas. Eso sí, bajo ninguna circunstancia se deben brindar datos personales o bancarios. 

Para complementar la prevención, la tecnología de los propios dispositivos ofrece una primera línea de defensa. Tanto Android como iOS incluyen dentro de sus ajustes filtros nativos para silenciar o bloquear llamadas de origen desconocido. Asimismo, aplicaciones especializadas como Truecaller o Hiya aprovechan la denuncia colaborativa de la comunidad para identificar números sospechosos antes de que el teléfono suene.  

Por último, los especialistas sugieren prestar atención al "rastro digital" que dejamos a diario. En la mayoría de los casos, los números terminan en estas listas tras aceptar términos y condiciones sin leer al completar formularios online. Evitar compartir el contacto en plataformas dudosas y desmarcar las casillas de aceptación publicitaria son pasos sencillos para reducir la exposición.

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