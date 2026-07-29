WhatsApp: la configuración que elimina mensajes automáticamente y libera espacio en tu celular

La solución más sencilla para evitar encontrarse con la aplicación cerrada porque el espacio ya no alcanza es prevenirlo mediante una configuración adecuada. Tener que sentarse a revisar conversación por conversación para eliminar fotos, videos y audios pesados es un trámite tedioso que quita un tiempo valioso. Para no pasar por ese molesto proceso de forma reiterada, WhatsApp reforzó sus funciones para que los mensajes temporales se conviertan en la herramienta de limpieza definitiva, permitiendo programar la eliminación del contenido sin mover un dedo.