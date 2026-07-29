WhatsApp: la configuración que elimina mensajes automáticamente y libera espacio en tu celular

Resumen para apurados
- WhatsApp permite activar los mensajes temporales en celulares para eliminar contenidos automáticamente y evitar problemas de almacenamiento en la aplicación.
- La herramienta se configura desde Privacidad en Ajustes, permitiendo definir plazos de borrado continuo para múltiples chats sin necesidad de hacerlo manualmente.
- Esta opción optimiza el rendimiento de los dispositivos, automatiza el mantenimiento de memoria y mejora la privacidad de los usuarios de forma constante.
Quedarse sin espacio en el teléfono y en aplicaciones como WhatsApp puede volverse una experiencia incómoda y algo que suele repetirse de forma periódica cuando constantemente el almacenamiento está al borde del colapso. Pero con los avances de la tecnología y las actualizaciones, esta rutina ni siquiera necesita ser voluntaria ya que las limpiezas automáticas consiguen hacer todo el trabajo.
La solución más sencilla para evitar encontrarse con la aplicación cerrada porque el espacio ya no alcanza es prevenirlo mediante una configuración adecuada. Tener que sentarse a revisar conversación por conversación para eliminar fotos, videos y audios pesados es un trámite tedioso que quita un tiempo valioso. Para no pasar por ese molesto proceso de forma reiterada, WhatsApp reforzó sus funciones para que los mensajes temporales se conviertan en la herramienta de limpieza definitiva, permitiendo programar la eliminación del contenido sin mover un dedo.
Configuración automática para liberar memoria
La clave de este truco está en que no solo desaparecen los textos antiguos, sino también todos los archivos multimedia que devoran la memoria en segundo plano. Además, el sistema permite aplicar este borrado en bloque a múltiples chats o grupos a la vez, por lo que no hace falta configurar cada conversación individualmente.
Paso a paso para activar la función
Para activar esta función rápida y cómodamente, solo hay que abrir WhatsApp, ir a Ajustes, seleccionar Privacidad y tocar en la opción "Duración predeterminada" (dentro del apartado de Mensajes temporales). En el menú correspondiente, se puede elegir un lapso determinado (horas o días) para que la aplicación borre automáticamente las conversaciones pasadas de ese límite.
Delegar este trabajo en el propio sistema no solo evita la molestia del borrado manual, sino que ofrece un beneficio doble: libera memoria de forma continua y suma una capa extra de privacidad en los chats.