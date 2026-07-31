La incómoda respuesta que puede frenar las llamadas Spam: qué decir si te vuelven a contactar

A pesar de la entrada en vigencia de normativas que buscan proteger los datos personales y limitar las comunicaciones comerciales sin consentimiento previo, la realidad diaria de miles de usuarios demuestra que las llamadas no deseadas siguen estando a la orden del día. De poco sirve bloquear números individuales: las centrales de venta telefónica suelen rotar constantemente líneas y combinaciones numéricas para eludir las aplicaciones de detección de Spam. Asimismo, muchas compañías se amparan en un supuesto "consentimiento otorgado con anterioridad" firmado en los términos y condiciones de algún servicio contratado tiempo atrás.