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La incómoda respuesta que puede frenar las llamadas Spam: qué decir si te vuelven a contactar

Frente al acoso de las llamadas comerciales y los sistemas de marcación automática, consultar al operador por el origen de tus datos activa los derechos legales y permite que remuevan tu número de sus listas.

Qué responder en las llamadas Spam.
Qué responder en las llamadas Spam. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Usuarios pueden frenar llamadas de spam preguntando al operador la procedencia de sus datos, lo que activa obligaciones legales para remover el número de las listas.
  • Bloquear números no funciona porque las empresas rotan líneas. Cuestionar el origen de la información descoloca al agente y apela a las leyes sobre protección de datos.
  • Exigir esta información genera alertas internas en las empresas para eliminar el número de sus listas y habilita denuncias ante organismos de resguardo al consumidor.
Resumen generado con IA

Ignorar las llamadas de Spam puede ser una de las estrategias más extendidas para intentar frenar esta práctica insistente y muchas veces hasta agobiante. Estas situaciones en las que se ofrece algún producto o se intenta acceder a alguna información personal terminan por agotar a los usuarios que incluso sufren el acoso de empresas o presuntos estafadores. Pero existe una manera de frenar esa escenario con una simple respuesta.

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A pesar de la entrada en vigencia de normativas que buscan proteger los datos personales y limitar las comunicaciones comerciales sin consentimiento previo, la realidad diaria de miles de usuarios demuestra que las llamadas no deseadas siguen estando a la orden del día. De poco sirve bloquear números individuales: las centrales de venta telefónica suelen rotar constantemente líneas y combinaciones numéricas para eludir las aplicaciones de detección de Spam. Asimismo, muchas compañías se amparan en un supuesto "consentimiento otorgado con anterioridad" firmado en los términos y condiciones de algún servicio contratado tiempo atrás.

La pregunta clave para desarmar la venta telefónica

Frente a este escenario donde colgar o bloquear no frena la insistencia, la clave reside en hacer una pregunta concreta al operador tan pronto como se inicia la conversación: "¿De dónde obtuvieron mi número y dónde están guardados mis datos?".

Esta consulta suele descolocar a los agentes telefónicos, ya que los obliga a apartarse de su guion habitual de ventas. De acuerdo con las normativas sobre protección de datos personales, toda empresa tiene la obligación legal de informar el origen de la base de datos que está utilizando y de garantizar el derecho de acceso, rectificación y supresión de la información del usuario.

Qué hacer si insisten y cómo actuar eficazmente

Si el teleoperador evita responder o no puede justificar la procedencia de los datos, el siguiente paso es dejar sentado firmemente que no se otorgó autorización para recibir llamadas comerciales y advertir que, de continuar el acoso, se procederá a realizar la denuncia correspondiente ante los organismos de resguardo al consumidor y de datos personales.

Aunque ignorar la llamada o colgar el teléfono rápidamente parecen las opciones más cómodas —y a veces sirven como un filtro inmediato preliminar—, por lo general solo provocan que el sistema automático vuelva a programar el intento para más tarde. En cambio, cuestionar la legalidad del acceso a nuestros datos genera una alerta interna en la empresa, logrando en muchos casos que eliminen definitivamente el número de sus listas de marcación.

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