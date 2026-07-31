Cómo hacer para evitar las llamadas spam en Android: el ajuste oculto para frenarlas en dos segundos

Resumen para apurados
- Los usuarios de móviles Android e iOS pueden activar hoy funciones nativas en sus celulares para bloquear llamadas de spam y prevenir posibles estafas o robos de datos.
- Más de la mitad de las llamadas globales son spam. La función se configura en segundos desde los ajustes del teléfono, filtrando o silenciando números no agendados.
- Estas herramientas nativas reducen el acoso telefónico y los riesgos de ciberseguridad, transformando los dispositivos en escudos automáticos contra fraudes cotidianos.
El celular puede volverse el acosador inesperado de las tareas diarias. Las llamadas que aparecen acechantes obligan a cerrar aplicaciones, poner en pausa mensajes y deliberar, entre la ansiedad y el agotamiento, si atender o colgar otra comunicación no solicitada en la que probablemente intenten meternos en un nuevo fraude. Pero esa situación puede evitarse con configuraciones que apenas toman unos dos minutos para evitar llamadas de spam.
Las estadísticas advierten que las llamadas de spam no cesan. En el mundo, más de la mitad de las comunicaciones se clasifican en esta categoría. La mayor estrategia es ignorar por costumbre, aunque muchas veces podemos caer en algún contacto indeseado cuando estamos con la guardia baja. Sin embargo, los teléfonos ya cuentan con herramientas para gestionarlas automáticamente. En el caso de Android las posibilidades están, aunque los usuarios simplemente no las activan.
La solución en Android: cómo activar el filtro automático en dos segundos
Activar la identificación de llamadas y el filtro de spam en Android es una manera realmente sencilla de reconocer cuando se trata de una comunicación telefónica no solicitada en la que se busca publicitar algún producto, robar datos personales o cometer algún fraude.
Para poner en marcha la protección en la mayoría de los dispositivos Android —aquellos que integran la app predeterminada de Teléfono de Google o los modelos Pixel— solo basta con seguir unos pasos breves: ingresar a la aplicación Teléfono, pulsar en el menú de los tres puntos verticales ubicado en la esquina superior derecha e ir a Configuración. Desde allí se selecciona la herramienta Identificador de llamadas y spam y se habilitan las funciones de Ver identificador de llamadas y de spam junto con Filtrar llamadas de spam. En los celulares Samsung, esta opción se encuentra bajo el nombre de "Llamada Inteligente" dentro de los ajustes de la propia app del marcador.
Una vez que ambas casillas están encendidas, el dispositivo funcionará como un escudo: mostrará una advertencia clara antes de atender si sospecha que se trata de una comunicación fraudulenta o directamente silenciará la entrada sin hacer vibrar el teléfono.
Cómo evitar llamadas de spam en iPhone
Por su parte, si el usuario cuenta con un iPhone, Apple ofrece un mecanismo igual de rápido para desactivar de raíz el molesto timbre de las líneas desconocidas. La función clave en iOS es "Silenciar llamadas de números desconocidos". Al activarla, cualquier contacto no agendado pasará sin escalas al buzón de voz, registrándose en la pestaña de llamadas recientes por si se requiere chequear de qué se trataba.
El procedimiento para configurar un dispositivo iOS consiste en abrir la app de "Ajustes", ir al apartado de Aplicaciones, seleccionar Teléfono y desplazarse hasta encontrar "Filtrar llamadas de números desconocidos" para seleccionar Silencio. Además, en el mismo menú es posible habilitar la detección de spam del operador (en la sección Filtrado de llamadas), agregando una segunda capa de seguridad que desvía automáticamente las alertas identificadas por las compañías telefónicas.
Consultar los motivos de la llamada
No obstante, en iPhone vale hacer una aclaración práctica: esta medida bloquea por igual a repartidores, médicos o servicios que no tengamos guardados. Si se espera una llamada importante, es conveniente pausar temporalmente la función o utilizar la opción "Preguntar motivo de la llamada", en la que el sistema transcribe en tiempo real la respuesta de quien llama antes de decidir si contestar.
Por último, si un remitente específico persiste en el acoso sin importar el sistema operativo, la vía más directa es el bloqueo puntual. En Android se logra manteniendo presionado el contacto en la pestaña Recientes y eligiendo "Bloquear y denunciar spam"; mientras que en iPhone basta con presionar la "i" de información al lado del número en la lista de recientes y seleccionar "Bloquear esta llamada". En cuestión de segundos, la tranquilidad vuelve a la pantalla.