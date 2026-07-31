Cómo hacer para evitar las llamadas spam en Android: el ajuste oculto para frenarlas en dos segundos

Para poner en marcha la protección en la mayoría de los dispositivos Android —aquellos que integran la app predeterminada de Teléfono de Google o los modelos Pixel— solo basta con seguir unos pasos breves: ingresar a la aplicación Teléfono, pulsar en el menú de los tres puntos verticales ubicado en la esquina superior derecha e ir a Configuración. Desde allí se selecciona la herramienta Identificador de llamadas y spam y se habilitan las funciones de Ver identificador de llamadas y de spam junto con Filtrar llamadas de spam. En los celulares Samsung, esta opción se encuentra bajo el nombre de "Llamada Inteligente" dentro de los ajustes de la propia app del marcador.