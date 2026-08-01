SociedadEstilo de vida

Ni caminar ni correr: el ejercicio que puede ayudar a controlar la glucosa y cuidar la salud.

Incorporar actividad física de forma regular es una de las principales recomendaciones para prevenir y controlar la diabetes tipo 2. Un ejercicio sencillo mostró beneficios sobre la glucosa y la sensibilidad a la insulina.

Cuál es el sencillo ejercicio que ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre
Cuál es el sencillo ejercicio que ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre (Shutterstock)
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estudios recientes revelan que saltar la soga ayuda a pacientes con riesgo de diabetes a bajar su glucosa y regular la insulina para prevenir complicaciones graves.
  • Tras 12 semanas de práctica, adolescentes redujeron su glucosa un 4,3% y su resistencia a la insulina un 33,6%, combatiendo los riesgos del sedentarismo.
  • Este ejercicio simple ofrece una alternativa accesible a caminar o correr para el control metabólico. Médicos recomiendan consultar antes de iniciar la rutina.
Resumen generado con IA

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento de los niveles de glucosa en sangre. Cuando no se controla de manera adecuada, puede favorecer la aparición de complicaciones que afectan al corazón, los riñones, la vista y otros órganos.

Además de seguir el tratamiento indicado por el profesional de la salud y mantener una alimentación equilibrada, la actividad física cumple un papel fundamental en el control de la enfermedad. Entre las opciones más accesibles aparece un ejercicio que no requiere grandes instalaciones y que puede realizarse en pocos minutos: saltar la soga.

El ejercicio que puede ayudar a prevenir la artritis después de los 65 años, según un estudio

El ejercicio que puede ayudar a prevenir la artritis después de los 65 años, según un estudio

El sedentarismo es uno de los factores que incrementa el riesgo de desarrollar obesidad, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Por ese motivo, incorporar movimiento a la rutina diaria es una de las estrategias recomendadas para favorecer un mejor control metabólico.

Qué beneficios tiene saltar la soga para las personas con diabetes

Diversas investigaciones analizaron el impacto de este ejercicio, especialmente en adolescentes, y observaron resultados positivos relacionados con el control de la glucosa y el funcionamiento de la insulina.

Entre los principales beneficios se destacan:

  • Contribuye a reducir los niveles de azúcar en sangre. En estudios realizados durante 12 semanas, adolescentes que practicaron este ejercicio registraron una disminución del 4,3% en la glucosa.
  • Mejora la sensibilidad a la insulina. Después de seis semanas de entrenamiento, el índice HOMA-IR, utilizado para medir la resistencia a la insulina, mostró una reducción del 33,6%, lo que indica que las células responden mejor a esta hormona.
  • Favorece una disminución de los niveles de insulina. Los participantes de las investigaciones presentaron una reducción del 32,6% tras 12 semanas de práctica, un dato que sugiere una mejor función del páncreas.
  • Aumenta la adiponectina. Esta hormona, vinculada con la regulación de la glucosa y del metabolismo de las grasas, incrementó sus niveles en un 10%, lo que podría favorecer un mejor equilibrio metabólico.

Antes de comenzar cualquier rutina de ejercicios, especialmente si existe un diagnóstico de diabetes u otra enfermedad crónica, es recomendable consultar con un profesional de la salud para definir cuál es la actividad más adecuada según la condición física y el estado general de cada persona.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo
1

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
2

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas
3

Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas

Transporte público de pasajeros: cómo es el plan que promete mejorar el servicio
4

Transporte público de pasajeros: cómo es el plan que promete mejorar el servicio

Conmemoraron los 100 años del Colegio de Abogados de Tucumán
5

Conmemoraron los 100 años del Colegio de Abogados de Tucumán

Ranking notas premium
Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
1

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
2

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
3

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral
4

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve
5

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve

Más Noticias
Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

Día de la Novia: por qué se celebra el 1 de agosto y tres ideas para sorprender a tu pareja

Día de la Novia: por qué se celebra el 1 de agosto y tres ideas para sorprender a tu pareja

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

Debutó en Atlético Tucumán y volvió caminando a su casa: Me llevo el sueño de toda mi vida

Debutó en Atlético Tucumán y volvió caminando a su casa: "Me llevo el sueño de toda mi vida"

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Comentarios