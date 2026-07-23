SociedadSalud

El ejercicio que puede ayudar a prevenir la artritis después de los 65 años, según un estudio

Una actividad física al alcance de todos y que además previene las muertes prematuras.

Cuál es el poderoso ejercicio que reduce el dolor de rodillas y la artritis
Cuál es el poderoso ejercicio que reduce el dolor de rodillas y la artritis (CuidatePlus)
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio publicado en Medicine & Science in Sports & Exercise reveló que andar en bicicleta reduce un 21% el riesgo de desarrollar osteoartritis de rodilla en adultos.
  • La investigación analizó a personas de 40 a 80 años. El pedaleo fortalece los músculos de la rodilla y hace circular el líquido sinovial que lubrica los cartílagos.
  • Además de proteger las articulaciones, pedalear al menos una hora semanal reduce un 22% el riesgo de muerte prematura, promoviendo un envejecimiento saludable.
Resumen generado con IA

Mantenerse físicamente activo es una de las principales recomendaciones para cuidar las articulaciones con el paso del tiempo. En ese contexto, una investigación científica identificó una actividad que podría reducir el riesgo de desarrollar osteoartritis de rodilla y favorecer un envejecimiento más saludable.

Los ejercicios que recomiendan los expertos para fortalecer las rodillas después de los 60 años

Los ejercicios que recomiendan los expertos para fortalecer las rodillas después de los 60 años

El estudio, publicado en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise, señala que las personas que practican ciclismo tienen menos probabilidades de presentar signos de artritis y dolor de rodilla en la adultez mayor en comparación con quienes nunca realizaron esa actividad.

Andar en bicicleta también previene las muertes prematuras. Andar en bicicleta también previene las muertes prematuras.

Por qué andar en bicicleta podría proteger las articulaciones

La investigación analizó a personas de entre 40 y 80 años que presentaban un mayor riesgo de desarrollar osteoartritis debido a factores como el sobrepeso, antecedentes familiares o lesiones previas en las rodillas.

Según los resultados, quienes tenían el hábito de andar en bicicleta mostraban un 21% menos de probabilidades de presentar osteoartritis sintomática y cambios compatibles con la enfermedad en estudios por imágenes.

La doctora Grace Lo, una de las autoras del trabajo, destacó que la magnitud del beneficio observado fue mayor de la esperada, aunque aclaró que se trata de un estudio observacional y que, por lo tanto, no permite establecer una relación directa de causa y efecto.

Los beneficios de andar en bicicleta para la salud

Además de ser una actividad de bajo impacto para las articulaciones, el ciclismo fortalece los músculos que rodean la rodilla, lo que ayuda a mejorar la estabilidad y disminuir la carga sobre esa articulación.

El profesor Matt Harkey, de la Universidad Estatal de Michigan, explicó que el movimiento repetitivo del pedaleo favorece la circulación del líquido sinovial, una sustancia esencial para lubricar las articulaciones y aportar nutrientes al cartílago.

Este mecanismo podría contribuir a mantener un mejor funcionamiento de la rodilla y retrasar el desgaste articular asociado al envejecimiento.

Otro estudio encontró un beneficio para la expectativa de vida

Los investigadores también citaron otra evidencia que relaciona el ciclismo con una menor mortalidad. Ese trabajo concluyó que las personas que pedaleaban al menos una hora por semana tenían alrededor de un 22% menos de probabilidades de morir de forma prematura.

Según los especialistas, los beneficios podrían ser aún mayores en personas que no presentan enfermedades crónicas, como diabetes, aunque remarcan que incorporar actividad física debe formar parte de un estilo de vida saludable y adaptarse a las condiciones de cada persona.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial
1

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él
2

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia
3

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial
4

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad
5

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Ranking notas premium
Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
1

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
2

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
3

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
4

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
5

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

Más Noticias
Javier Bardem explicó su postura ante la final del Mundial y responsabilizó a Milei por las críticas a Argentina

Javier Bardem explicó su postura ante la final del Mundial y responsabilizó a Milei por las críticas a Argentina

Cochera para 15 autos y cine privado: así es La Fortaleza, la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Cochera para 15 autos y cine privado: así es "La Fortaleza", la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Alertan por la circulación del virus sincicial respiratorio en Tucumán y llaman a reforzar la vacunación

Alertan por la circulación del virus sincicial respiratorio en Tucumán y llaman a reforzar la vacunación

Aerolíneas Argentinas moderniza su flota: cómo serán los 20 nuevos aviones

Aerolíneas Argentinas moderniza su flota: cómo serán los 20 nuevos aviones

Gran Hermano: aseguran que la tucumana Sol Abraham dejó una millonaria deuda de expensas

Gran Hermano: aseguran que la tucumana Sol Abraham dejó una millonaria deuda de expensas

El foclore está en luto en Argentina: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

El foclore está en luto en Argentina: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Alerta roja y naranja por frío extremo en Argentina: el SMN advirtió por nevadas y fuertes vientos

Alerta roja y naranja por frío extremo en Argentina: el SMN advirtió por nevadas y fuertes vientos

Comentarios