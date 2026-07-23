El ejercicio que puede ayudar a prevenir la artritis después de los 65 años, según un estudio

Resumen para apurados
- Un estudio publicado en Medicine & Science in Sports & Exercise reveló que andar en bicicleta reduce un 21% el riesgo de desarrollar osteoartritis de rodilla en adultos.
- La investigación analizó a personas de 40 a 80 años. El pedaleo fortalece los músculos de la rodilla y hace circular el líquido sinovial que lubrica los cartílagos.
- Además de proteger las articulaciones, pedalear al menos una hora semanal reduce un 22% el riesgo de muerte prematura, promoviendo un envejecimiento saludable.
Mantenerse físicamente activo es una de las principales recomendaciones para cuidar las articulaciones con el paso del tiempo. En ese contexto, una investigación científica identificó una actividad que podría reducir el riesgo de desarrollar osteoartritis de rodilla y favorecer un envejecimiento más saludable.
El estudio, publicado en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise, señala que las personas que practican ciclismo tienen menos probabilidades de presentar signos de artritis y dolor de rodilla en la adultez mayor en comparación con quienes nunca realizaron esa actividad.
Por qué andar en bicicleta podría proteger las articulaciones
La investigación analizó a personas de entre 40 y 80 años que presentaban un mayor riesgo de desarrollar osteoartritis debido a factores como el sobrepeso, antecedentes familiares o lesiones previas en las rodillas.
Según los resultados, quienes tenían el hábito de andar en bicicleta mostraban un 21% menos de probabilidades de presentar osteoartritis sintomática y cambios compatibles con la enfermedad en estudios por imágenes.
La doctora Grace Lo, una de las autoras del trabajo, destacó que la magnitud del beneficio observado fue mayor de la esperada, aunque aclaró que se trata de un estudio observacional y que, por lo tanto, no permite establecer una relación directa de causa y efecto.
Los beneficios de andar en bicicleta para la salud
Además de ser una actividad de bajo impacto para las articulaciones, el ciclismo fortalece los músculos que rodean la rodilla, lo que ayuda a mejorar la estabilidad y disminuir la carga sobre esa articulación.
El profesor Matt Harkey, de la Universidad Estatal de Michigan, explicó que el movimiento repetitivo del pedaleo favorece la circulación del líquido sinovial, una sustancia esencial para lubricar las articulaciones y aportar nutrientes al cartílago.
Este mecanismo podría contribuir a mantener un mejor funcionamiento de la rodilla y retrasar el desgaste articular asociado al envejecimiento.
Otro estudio encontró un beneficio para la expectativa de vida
Los investigadores también citaron otra evidencia que relaciona el ciclismo con una menor mortalidad. Ese trabajo concluyó que las personas que pedaleaban al menos una hora por semana tenían alrededor de un 22% menos de probabilidades de morir de forma prematura.
Según los especialistas, los beneficios podrían ser aún mayores en personas que no presentan enfermedades crónicas, como diabetes, aunque remarcan que incorporar actividad física debe formar parte de un estilo de vida saludable y adaptarse a las condiciones de cada persona.