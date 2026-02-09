Día de los enamorados: quién fue San Valentín y por qué se celebra cada 14 de febrero

San Valentín de Roma es el nombre que comparten tres santos mártires de la antigüedad. La historia más difundida se refiere a un sacerdote que vivió en el siglo III y que fue ejecutado el 14 de febrero del año 269 por orden del emperador Claudio II, conocido como "el Gótico". Según la tradición, este sacerdote desafío las órdenes imperiales al casar en secreto a jóvenes soldados romanos, a quienes se les había prohibido contraer matrimonio. Claudio II consideraba que los solteros eran mejores soldados, por lo que dictó una norma para evitar que formaran familias. Al descubrir la desobediencia de Valentín, el emperador ordenó su decapitación.