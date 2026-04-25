Nuevas pistas sobre la muerte de la mujer incinerada y desmembrada en Termas de Río Hondo

Investigación por la muerte de Ramona Medina en Termas de Río Hondo

Después del hallazgo del cuerpo, Edith supo por redes sociales que el cuerpo de su madre no solo había sido encontrado, sino que faltaban partes del mismo. En este sentido, se quejó del proceder de la Justicia y de la Policía Federal, que no le notificaron esos detalles. La ausencia del cuerpo completo es el principal obstáculo que impide continuar con la investigación y dar con el móvil del crimen o esclarecer si Ramona fue incinerada con vida o después de su muerte. Tampoco se pudo saber si hubo más personas involucradas.