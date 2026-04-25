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Nuevas pistas sobre la muerte de la mujer incinerada y desmembrada en Termas de Río Hondo

La justicia santiagueña investiga el brutal crimen de Ramona Medina, una jubilada de 65 años que fue incinerada y desmembrada.

Nuevas pistas sobre la muerte de la mujer incinerada y desmembrada en Termas de Río Hondo
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La justicia santiagueña dictó preventiva a L. Bustamante por el femicidio de Ramona Medina, hallada incinerada y desmembrada en febrero en Termas de Río Hondo tras desaparecer.
  • El imputado posee antecedentes por violencia de género. La investigación sumó videos de cámaras de seguridad y el testimonio de un taxista para reconstruir el traslado del cuerpo.
  • El sospechoso enfrenta prisión perpetua por homicidio agravado. El hallazgo de los restos faltantes es clave para determinar si la víctima fue incinerada con vida y el móvil final.
Resumen generado con IA

El fin de semana de Carnaval, Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, vivió una gran conmoción por la aparición del cadáver de una persona desmembrada. La mujer fue reconocida como Ramona Medina, una jubilada de 65 años del barrio Agua Santa. Luego de una investigación breve al hallar su cuerpo, un hombre identificado como L. R. Bustamante, de 38 años, quedó detenido. En estos días, nuevo material se sumó para esclarecer el móvil de lo que, se presume, fue un femicidio.

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Medina había sido vista por última vez el sábado 14 de febrero. Su hija, Edith Medina, sabía que su madre mantenía una relación con Bustamante y que el fin de semana se verían. Pero, al día siguiente, después del mediodía, intentó comunicarse con Ramona sin éxito. Al día siguiente radicó la denuncia que terminó con la detención de Bustamante.

Detención del presunto asesino de Ramon Medina

Según el periódico El Liberal, la jueza Pamela Gadán dictó prisión preventiva para Bustamante, por el presunto femicidio de Medina. El crimen se caratuló como homicidio agravado en contexto de violencia de género, por lo que el imputado podría recibir una condena de prisión perpetua.

El presunto asesino tiene antecedentes penales por violencia de género, consumo y posesión de drogas, según contó Edith a LN7, medio de Santiago del Estero. “La exmujer lo había denunciado por maltrato, tenía restringido acercarse a ella y a su hijo. Si hubiese tenido conocimiento de la clase de hombre con el que estaba mi mamá, yo hubiese irrumpido en esa relación”, declaró.

Investigación por la muerte de Ramona Medina en Termas de Río Hondo

Después del hallazgo del cuerpo, Edith supo por redes sociales que el cuerpo de su madre no solo había sido encontrado, sino que faltaban partes del mismo. En este sentido, se quejó del proceder de la Justicia y de la Policía Federal, que no le notificaron esos detalles. La ausencia del cuerpo completo es el principal obstáculo que impide continuar con la investigación y dar con el móvil del crimen o esclarecer si Ramona fue incinerada con vida o después de su muerte. Tampoco se pudo saber si hubo más personas involucradas.

El testimonio de un taxista de la zona permitió agregar información a la investigación. El chofer declaró haber recibido una llamada para buscar un pasajero del barrio Herrera El Alto. Pero, al llegar, encontró a una mujer sentada y a un hombre intentando cargarla. El taxista terminó por rechazar el viaje, por creer que ambos se encontraban bajo estado de ebriedad.

Entre las últimas pistas que aparecieron, se encontraron imágenes filmadas de las calles de Termas de Río Hondo en las que se vieron movimientos de Bustamante. Los videos, pertenecientes a la tarde del domingo 16 de febrero, serían una prueba del recorrido que realizó el imputado para deshacerse de las partes del cuerpo de Medina. “No llevaba un cuerpo entero. En ese paquete la llevaba desmembrada”, dijo Edith a la prensa santiagueña.

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