Video: acusan a un médico tucumano de un crimen en Termas de Río Hondo
Resumen para apurados
- El médico tucumano Gabriel Heredia se entregó ayer en Termas de Río Hondo tras ser acusado de un crimen, alegando legítima defensa ante un presunto intento de robo.
- Heredia se presentó voluntariamente ante las autoridades locales defendiendo su inocencia, pero la fiscalía y los investigadores judiciales sostienen una hipótesis diferente.
- La causa continuará con el análisis de pruebas audiovisuales e interrogatorios para determinar si se trató de legítima defensa o de un homicidio calificado.
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