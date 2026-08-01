La Orquesta Estable entabla el diálogo entre Mozart y Brahms

La Orquesta Estable de la Provincia regresará esta noche al escenario del teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), cuando desde las 21 presente “Viena y Hamburgo”, un concierto que reunirá obras de dos figuras fundamentales de la historia de la música universal: Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Brahms.
El programa propone un diálogo entre los dos compositores, representantes de sendos universos musicales: la Viena del siglo XVIII, refinada y cosmopolita, vinculada al clasicismo de Mozart; y la Hamburgo del siglo XIX, ciudad natal de Brahms, cuya producción se convirtió en una de las grandes expresiones del romanticismo sin abandonar las formas heredadas de la tradición clásica.
De Mozart se interpretarán la Obertura de “La flauta mágica” y luego el Concierto para violín N.º 5 en La mayor, “Turco”, que combina lirismo, elegancia y virtuosismo técnico. De Brahms se eligió la Sinfonía N.º 4, la última sinfonía del compositor estrenada en 1885, que despliega una intensa expresividad con un notable dominio de la forma y culmina con un movimiento final construido sobre una passacaglia inspirada en la tradición barroca.
La formación será conducida por Bernardo Teruggi como director invitado y participará como solista la violinista Penélope Albornoz, concertino de la propia Orquesta. Teruggi inició su formación en la Escuela de Bellas Artes y continuó sus estudios de violín, viola y dirección orquestal en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó como Licenciado en Música y actualmente es profesor de Dirección Orquestal. Se perfeccionó con maestros como Mario Benzecry, Guillermo Scarabino, Federico García Vigil y Pedro Ignacio Calderón, y realizó estudios en los Conservatorios Nacionales de París y Reims. En 1997 fue seleccionado para participar de la masterclass de Kurt Masur junto a la Orquesta Académica del Teatro Colón; y desde el año siguiente es director de la Camerata Académica del Teatro Argentino de La Plata.
Promociones con Club LA GACETA: Luzu se presenta en el teatro Mercedes Sosa y habrá Cuban Explosión en el Sheraton
El exitoso programa de streaming “Patria y familia”, de Luzu TV, se presentará esta noche a las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), con su show “Grandes éxitos” y la presencia en vivo de Fede Popgold, Anita Espósito, Cami Mayán, Lucas Spadafora y Juli Castro. Los socios de Club LA GACETA podrán aprovechar del beneficio exclusivo de 2x1 en entradas. Otra opción para la diversión esta noche será el Cuban Explosion, el festival de salsa y bachata más grande del NOA, que tendrá lugar en el Sheraton Tucumán Hotel (avenida Soldati y Haití). Este evento, organizado por Donner Producciones, habrá talleres de baile, sesiones de capacitación con profesores y artistas: un social dance para la práctica y el baile social; y shows con coreografías a cargo de invitados nacionales e internacionales y orquesta en vivo. Los socios de Club LA GACETA tendrán un descuento especial del 20%.
Al mediodía: música en Tafí Viejo y Yerba Buena
Este mediodía, Silvina De Faveri, Gastón Pourriex, Gallego Estrada y Nancy Pedro, con la poesía de Oscar Barrionuevo, estarán en La Pausa (Monteagudo 1.295, Tafí Viejo), en el ciclo “La canción nace nueva”. Tony Molteni y Luis Gómez Salas estarán desde las 14 en En Una Sola Mesa de Yerba Buena (Roca 177), con “Rock, baladas y sorpresas”.