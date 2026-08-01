La Orquesta Estable entabla el diálogo entre Mozart y Brahms

Promociones con Club LA GACETA: Luzu se presenta en el teatro Mercedes Sosa y habrá Cuban Explosión en el Sheraton

El exitoso programa de streaming “Patria y familia”, de Luzu TV, se presentará esta noche a las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), con su show “Grandes éxitos” y la presencia en vivo de Fede Popgold, Anita Espósito, Cami Mayán, Lucas Spadafora y Juli Castro. Los socios de Club LA GACETA podrán aprovechar del beneficio exclusivo de 2x1 en entradas. Otra opción para la diversión esta noche será el Cuban Explosion, el festival de salsa y bachata más grande del NOA, que tendrá lugar en el Sheraton Tucumán Hotel (avenida Soldati y Haití). Este evento, organizado por Donner Producciones, habrá talleres de baile, sesiones de capacitación con profesores y artistas: un social dance para la práctica y el baile social; y shows con coreografías a cargo de invitados nacionales e internacionales y orquesta en vivo. Los socios de Club LA GACETA tendrán un descuento especial del 20%.