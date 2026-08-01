Durante junio creció la demanda de dólares

El minorista

Por su parte, el Banco Central informó que el dólar minorista promedió $ 1.511,12 para la venta y $ 1.460,14 para la compra en las entidades financieras. Con un importante volumen operado en el segmento de contado de U$S 686,2 millones. Tras registrar tres bajas consecutivas, el tipo de cambio mayorista redujo la ganancia acumulada de julio a apenas $3 por lo que volvió a quedar por debajo de la inflación, que las consultoras estiman levemente inferior al 2% para el mes, el dólar mayorista retrocedió $ 3 y cerró en $ 1.485.