Durante junio creció la demanda de dólares

Las compras de dólares por parte de los argentinos se aceleraron en junio, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Central (BCRA). Así, en el primer semestre del año los argentinos demandaron billetes por unos U$S 15.000 millones en los bancos. Según informó la entidad, el mes pasado las personas humanas adquirieron billetes U$S 2.443 millones (un 8,1% más que en mayo) y vendieron U$S 428 millones en los bancos (un 4,9% más que el mes previo). A su vez, las compras totales desde la salida del cepo cambiario superaron los U$S 40.000 millones.
Del total de las compras, US$ 2.015 millones fueron de billetes sin fines específicos, mientras que US$ 430 millones se registraron en divisas. Dentro del segmento comprador participaron 1.500.000 individuos y en el vendedor 715.000. Así, la demanda por obtener dólares repuntó contra mayo en US$ 233 millones, uno de los valores más bajos desde diciembre del último año. Los datos corresponden al Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que publicó el Banco Central.
Mientras tanto, el dólar “blue” cerró julio con una ganancia acumulada de $45, luego de retroceder $5 en la última rueda de la semana. De esta manera, la cotización de la divisa paralela finalizó en $ 1.560. En el mercado oficial, el dólar minorista terminó este viernes sin cambios en $ 1.510 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En el balance mensual avanzó $ 10.
El minorista
Por su parte, el Banco Central informó que el dólar minorista promedió $ 1.511,12 para la venta y $ 1.460,14 para la compra en las entidades financieras. Con un importante volumen operado en el segmento de contado de U$S 686,2 millones. Tras registrar tres bajas consecutivas, el tipo de cambio mayorista redujo la ganancia acumulada de julio a apenas $3 por lo que volvió a quedar por debajo de la inflación, que las consultoras estiman levemente inferior al 2% para el mes, el dólar mayorista retrocedió $ 3 y cerró en $ 1.485.
El Banco Central aceleró la compra de dólares durante el séptimo mes el año y acumula más de U$S 13.300 millones en lo que va de 2026. El Gobierno nacional busca incentivar el ingreso a la economía formal de parte de los denominados “dólares del colchón” y, para ello, apuesta a la expansión del Régimen Simplificado de Ganancias. En ese contexto, ya son 341.523 los contribuyentes que adhirieron al sistema.