El Banco Central volvió a comprar dólares para fortalecer las reservas internacionales

A falta de dos días hábiles para cerrar el séptimo mes del año, el Banco Central volvió a comprar divisas para fortalecer las reservas internacionales. Si bien no intervino en el mercado de cambio, la entidad que preside Santiago Bausili adquirió U$S36 millones, llevando las compras de la semana a sólo U$S63 millones. Así, el acumulado mensual ascendió a U$S2.000 millones, mientras el saldo de lo que va del año trepó a US$S13.164 millones, por sobre la meta trazada por el Gobierno nacional y acordada con el FMI. De esta manera, las reservas terminaron en U$S49.200 millones.
Frente a esa situación, el dólar mayorista arrancó la jornada más estabilizado cerca a los $1.500, un nivel donde los operadores vieron un repunte en la venta de futuros además de la pausa en las compras. Resultará importante evaluar en las próximas ruedas si esa postura se origina únicamente ante el vencimiento de una Lelink, o es una estrategia deliberada en el tiempo en busca de priorizar en esta etapa la desinflación, a fin de encuadrarla dentro de la política cambiaria y monetaria, advierte el analista Gustavo Ber. A su vez, el dólar oficial registró una baja de $5 y cerró a $1.515 para la venta en el Banco Nación, poniendo fin a tres jornadas consecutivas en las que había permanecido en su récord nominal de $1.520.
El clima externo golpeó al mercado. Los índices de Nueva York se hundieron hasta 2,2%. El barril del crudo Brent subió 8% y superó los U$S 90. El S&P Merval cayó 0,7% y el riesgo país, medido por JP Morgan, subió a 445 puntos. Según Ber, los activos domésticos siguen respetando la mayor correlación con el clima externo, más allá de continúan atentos a los cotidianos acontecimientos políticos y económicos, en especial luego del deterioro en los índices de confianza, difundido por la Universidad Torcuato Di Tella, que preocupan frente al calendario electoral. Mientras tanto, el Ministerio de Economía continuó con su política de “aspirar” pesos del mercado. Ayer, el equipo que conduce Luis Caputo logró renovar deuda por el 144,5% respecto de los vencimientos de esta semana, en lo que fue el segundo llamado a licitación de julio. En esa operación financiera, pudo colocar $12,21 billones y otros U$S309 millones mediante la reapertura del Bonar 2029. Así, Caputo sigue priorizando la contracción monetaria por encima de la liquidez y la expansión del crédito.