El Banco Central volvió a comprar dólares para fortalecer las reservas internacionales

El clima externo golpeó al mercado. Los índices de Nueva York se hundieron hasta 2,2%. El barril del crudo Brent subió 8% y superó los U$S 90. El S&P Merval cayó 0,7% y el riesgo país, medido por JP Morgan, subió a 445 puntos. Según Ber, los activos domésticos siguen respetando la mayor correlación con el clima externo, más allá de continúan atentos a los cotidianos acontecimientos políticos y económicos, en especial luego del deterioro en los índices de confianza, difundido por la Universidad Torcuato Di Tella, que preocupan frente al calendario electoral. Mientras tanto, el Ministerio de Economía continuó con su política de “aspirar” pesos del mercado. Ayer, el equipo que conduce Luis Caputo logró renovar deuda por el 144,5% respecto de los vencimientos de esta semana, en lo que fue el segundo llamado a licitación de julio. En esa operación financiera, pudo colocar $12,21 billones y otros U$S309 millones mediante la reapertura del Bonar 2029. Así, Caputo sigue priorizando la contracción monetaria por encima de la liquidez y la expansión del crédito.