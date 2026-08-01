Recuerdos fotográficos: 1980-2005. Las visitas del equipo del Chavo del 8 a Tucumán

El primero en visitar Tucumán fue Villagrán, que trajo en julio de 1980 al Club Caja Popular el espectáculo “El niño de papel”, con su personaje de “Kiko”, el niño cachetón. Volvería en diciembre 1994 al Club Caja. Dijo que su trabajo, entretener a los niños, era el más hermoso del mundo y contó que el grupo se había separado por celos, porque su personaje “Quico” había crecido en popularidad. En diciembre de 1980 vino el grueso de la “vecindad del Chavo”. Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves (“La Chilindrina”), Rubén Aguirre (“El profesor Jirafales”), Edgar Vivar (“El señor Barriga”), y Angelines Fernández (“La bruja del 71”), entre otros, actuaron a lleno en el club Atlético Tucumán. El lector Salvador Rodríguez comentó que un amigo suyo que trabajaba en la boletería le dijo que nunca habían contado tantos billetes como en esa ocasión. También visitaron el hospital de Niños y, según contó esta semana el lector José Domingo Giménez, fueron de visita al Hogar Eva Perón en el parque 9 de Julio. Una multitud los recibió en el aeropuerto y persiguió su ómnibus en el camino al Hospital de Niños. El equipo volvió en 1987, sin “El señor Barriga”, que estaba enfermo. Actuaron en Central Norte. Una imagen aportada por Antonio Jesús Lafuente muestra a todos en el vestuario de Central Norte.