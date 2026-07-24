Recuerdos fotográficos: el busto del Inca Garcilaso en Mate de Luna y Camino del Perú

Pero una mañana de 1920 el busto apareció degollado. Según la crónica de El Orden, un grupo de inadaptados enlazó la cabeza y se la arrancó. Poco después el joven escultor Juan Carlos Iramain comenzó a modelar un nuevo busto, de mayor tamaño, “para salvar el prestigio cultural” de la ciudad. En una sesión del Concejo Deliberante de mayo de 1926 hubo críticas al tamaño del proyecto de Iramain, quien, presente en la barra, reaccionó a viva voz y se generó una batahola. El escultor fue desalojado por la Policía. En septiembre de 1928 el Gobierno provincial compró la obra, que fue inaugurada el 14 de febrero de 1931 en Mate de Luna y Camino del Perú.