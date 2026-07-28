Recuerdos fotográficos: en 1980 “Quico” vino a Tucumán como “El niño de papel”

Como él se había separado del ciclo en 1978, ya no podía usar el nombre del niño de los cachetes inflados que él había creado junto a “Chespirito”, pero mantuvo sus trucos, gestos y frases y comenzó a llamarse “Kiko”. Llegó el 9 de julio de 1980 a presentar el show “El niño de papel”. En la foto se lo ve inflando los cachetes al ser entrevistado por uno de los dos chicos de un colegio secundario, que lo reportaron para el periódico escolar mientras conversaba con el periodista de LA GACETA A. Hugo Solarz. Contestó todas sus preguntas y les dio la dirección de Venezuela (donde estaba viviendo entonces) para que le enviaran una copia del ejemplar cuando se publicase. A cada rato interrumpía la conversación, hinchaba los cachetes y hacía bromas. Estaba rodeado de niños. “¡A que no te animas a darme un beso!”, le dijo a una pequeña admiradora mientras guiñaba un ojo a los otros. Pero él se quedaba de pie y la niña no podía alcanzarlo. “Te espero un año o me agacho”, dijo sonriendo, y luego se agachó y besó a todos los pequeños a su alrededor. Después lo llamaron a comer un tamal (pedido “con mucho picante”, como buen mexicano) e invitó a todos a comer. “Aprovechen a comer ya, no esperen sentir hambre. Les digo, por experiencia, que es muy malo”. Esa noche y la siguiente hubo 10.000 espectadores en el Club Caja.