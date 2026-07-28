Recuerdos fotográficos: en 1980 “Quico” vino a Tucumán como “El niño de papel”
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
El cómico mexicano Carlos Villagrán, que interpretaba a “Quico” en el ciclo de “La vecindad del Chavo”, visitó Tucumán en 1980, seis meses antes de que vinieran sus ex compañeros de elenco, comandados por Roberto “Chespirito” Gómez Bolaños.
Como él se había separado del ciclo en 1978, ya no podía usar el nombre del niño de los cachetes inflados que él había creado junto a “Chespirito”, pero mantuvo sus trucos, gestos y frases y comenzó a llamarse “Kiko”. Llegó el 9 de julio de 1980 a presentar el show “El niño de papel”. En la foto se lo ve inflando los cachetes al ser entrevistado por uno de los dos chicos de un colegio secundario, que lo reportaron para el periódico escolar mientras conversaba con el periodista de LA GACETA A. Hugo Solarz. Contestó todas sus preguntas y les dio la dirección de Venezuela (donde estaba viviendo entonces) para que le enviaran una copia del ejemplar cuando se publicase. A cada rato interrumpía la conversación, hinchaba los cachetes y hacía bromas. Estaba rodeado de niños. “¡A que no te animas a darme un beso!”, le dijo a una pequeña admiradora mientras guiñaba un ojo a los otros. Pero él se quedaba de pie y la niña no podía alcanzarlo. “Te espero un año o me agacho”, dijo sonriendo, y luego se agachó y besó a todos los pequeños a su alrededor. Después lo llamaron a comer un tamal (pedido “con mucho picante”, como buen mexicano) e invitó a todos a comer. “Aprovechen a comer ya, no esperen sentir hambre. Les digo, por experiencia, que es muy malo”. Esa noche y la siguiente hubo 10.000 espectadores en el Club Caja.
Volvería a Tucumán el 2 de diciembre de 1994 (con el show “Los cachetes más famosos del mundo”) y el 8 de mayo de 1998 (con su circo de “Kiko”). En ambas visitas habló de la ruptura del grupo. “Kiko era el villano de la película, la contraparte del Chavo, que era pobre y huérfano; Kiko era el envidioso, el egoísta, el llorón y el chismoso. Pero como estábamos pisando el terreno de la comedia, el Kiko fue superando el popularidad al mismo Chavo”, contó en 1998. En 1994 había advertido que era menester ser cuidadoso con la crítica. “Lo que pasa es que el programa sigue y los niños no tienen por qué enterarse de eso pues se les mataría un poco la magia. Al Quico lo sacaron supuestamente porque empezó a gustar más que el Chavo. Es uno de los motivos principales: el egoísmo, la envidia, el celo artístico. Pero ahí quedó el programa”. Dijo que hacía 16 años (desde 1978) que no veía a Gómez Bolaños. Y bromeó: “ya no me junto con esa chusma”.