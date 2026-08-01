Marina Bellati: “La cultura nos construye y habla de nosotros”

Marina Bellati puede pasar de la comedia al drama, del cine al teatro y de una serie a otra sin perder de vista lo principal: el personaje. Ese recorrido será el eje de su participación en “Detrás del personaje”, el ciclo de charlas del Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo que este sábado la reunirá con el público en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), a las 15.