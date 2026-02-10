Pedro Almodóvar, Adrián Suar y más de 800 referentes del cine firmaron una carta en apoyo del INCAA

Desde la FIPCA expresaron que dentro del proyecto de la reforma laboral que quiere llevar a cabo el Gobierno de Javier Milei, hay un artículo que deroga tres artículos de la Ley de Cine, específicamente aquellos que otorgan al INCAA sus fondos asignados. De este modo, el proyecto propone eliminar el impuesto del 10 % sobre las entradas de cine que existe desde hace 60 años, así como otras dos fuentes de ingresos que fueron establecidas en la reforma de la ley de 1994. "Esto deja al INCAA a merced del Ministerio de Economía para que otorgue los montos que quiera, cuando quiera”, explicó Gabriela Sandoval, vicepresidenta de FIPCA.