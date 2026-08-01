EconomíaRural

Nuevo marco normativo para la declaración de plagas de interés nacional

El Senasa avanza en la publicación dinámica de los listados de plagas en el sitio web del sistema nacional de vigilancia y monitoreo.

Hace 6 Hs

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria aprobaron un nuevo marco normativo para la declaración de plagas de interés nacional, que remplaza y consolida en un único instrumento la normativa dispersa vigente desde 1964.

La resolución 690/2026 establece tres categorías de plagas: 1) reglamentadas para la República Argentina; 2) presentes sujetas a acciones oficiales y 3) de interés fitosanitario.

La categorización se sustenta entre otros criterios en el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), proceso técnico-científico regulado por las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias.

Con esta actualización, el Senasa deja sin efecto normativa dispersa y desactualizada -entre ellas, disposiciones y resoluciones dictadas por organismos predecesores-, y avanza en la publicación dinámica de los listados de plagas en el sitio web del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo (Sinavimo) del Senasa, que serán actualizados en función de la situación fitosanitaria del país.

Con esta iniciativa el Senasa fortalece la transparencia y previsibilidad de sus decisiones sanitarias, facilita el acceso a la información para productores, viveristas y exportadores, y consolida su rol como organización nacional de protección fitosanitaria.

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