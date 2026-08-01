Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria aprobaron un nuevo marco normativo para la declaración de plagas de interés nacional, que remplaza y consolida en un único instrumento la normativa dispersa vigente desde 1964.
La resolución 690/2026 establece tres categorías de plagas: 1) reglamentadas para la República Argentina; 2) presentes sujetas a acciones oficiales y 3) de interés fitosanitario.
La categorización se sustenta entre otros criterios en el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), proceso técnico-científico regulado por las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias.
Con esta actualización, el Senasa deja sin efecto normativa dispersa y desactualizada -entre ellas, disposiciones y resoluciones dictadas por organismos predecesores-, y avanza en la publicación dinámica de los listados de plagas en el sitio web del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo (Sinavimo) del Senasa, que serán actualizados en función de la situación fitosanitaria del país.
Con esta iniciativa el Senasa fortalece la transparencia y previsibilidad de sus decisiones sanitarias, facilita el acceso a la información para productores, viveristas y exportadores, y consolida su rol como organización nacional de protección fitosanitaria.