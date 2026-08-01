Nuevo marco normativo para la declaración de plagas de interés nacional

Con esta actualización, el Senasa deja sin efecto normativa dispersa y desactualizada -entre ellas, disposiciones y resoluciones dictadas por organismos predecesores-, y avanza en la publicación dinámica de los listados de plagas en el sitio web del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo (Sinavimo) del Senasa, que serán actualizados en función de la situación fitosanitaria del país.