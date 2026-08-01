Ventajas para proveedoras de riego

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación citó a las empresas proveedoras de riego al stand oficial de la Exposición Rural 2026, para analizar la situación actual y potencial del sector en el marco de las nuevas herramientas que proporciona el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). Este régimen permite, en el caso de los sistemas de riego y de eficiencia energética, la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias a un año y la devolución anticipada de los créditos fiscales del IVA a los tres meses. Además, en el caso específico de estos sectores, no es necesario cumplir con el monto mínimo de inversión, previsto en el régimen general.
A esto se suma la reducción del IVA sobre la energía eléctrica utilizada para el riego agrícola e industrial, de un 27% a un 10,5%. Dicha medida está incorporada en la Ley N° 27.802 (Modernización Laboral).
Del mitin participaron funcionarios de la Secretaría, empresarios del sector privado, y representantes del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Precisamente, la entidad bancaria presentó una línea de crédito para sistemas de riego y paneles solares con financiamiento a 10 años, tasa en pesos, dólares o UVA, y posibilidades de acceso a los beneficios del RIMI.