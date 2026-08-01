Ventajas para proveedoras de riego

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación citó a las empresas proveedoras de riego al stand oficial de la Exposición Rural 2026, para analizar la situación actual y potencial del sector en el marco de las nuevas herramientas que proporciona el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). Este régimen permite, en el caso de los sistemas de riego y de eficiencia energética, la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias a un año y la devolución anticipada de los créditos fiscales del IVA a los tres meses. Además, en el caso específico de estos sectores, no es necesario cumplir con el monto mínimo de inversión, previsto en el régimen general.