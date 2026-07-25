EconomíaRural

Carne: la Nación abrió 24 nuevos mercados

Hay acciones en curso por el acuerdo UE-Mercosur.

Carne: la Nación abrió 24 nuevos mercados
Hace 5 Hs

Durante el primer semestre de 2026 se concretaron 24 nuevas aperturas de mercado y 268 reaperturas ante los brotes de scrapie, la enfermedad que afecta a ovinos y caprinos, y de influenza aviar, luego de la restitución del status sanitario nacional. Así lo comunicaron las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Entre las aperturas destacadas se encuentran los embriones bovinos a Filipinas, la carne bovina enfriada con hueso con destino a Paraguay, cítricos a El Salvador y las preparaciones de carne a Perú, entre otras.

Asimismo, señalaron que resultan vitales las acciones en curso vinculadas al acuerdo Unión Europea–Mercosur y al seguimiento de los contingentes arancelarios, resaltando el rol de los exportadores argentinos.

También se suman avances en las 10 principales negociaciones comerciales iniciadas tanto por el Mercosur como por la Argentina de manera bilateral, junto con más de 60 negociaciones sanitarias priorizadas y los resultados de las misiones realizadas en Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, India, China y Chile.

Otro punto importante son las auditorías recibidas en el país, que permiten avanzar en procesos de apertura, mantenimiento de mercados y habilitación de plantas de distintos sectores Se concretaron 13 visitas, para la habilitación de establecimientos cárnicos de China, Malasia, y Chile; por la restitución de país libre de IAAP, de Chile; la habilitación de establecimientos y productos lácteos de Malasia y Chile; las frutas de carozo de China y semilla de maíz de Brasil. Se estima que la agenda de visitas para el segundo semestre, prevé un total de 30 auditorías en el año.

Estas acciones responden al objetivo central de la gestión: aumentar las exportaciones, mejorar la inserción internacional y facilitar el proceso exportador.

Los resultados y medidas fueron presentados en la Cuarta Mesa de Inserción Internacional para la agroindustria, encabezada por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y coordinada por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

En la Mesa participaron representantes de más de 50 entidades agroindustriales, junto con funcionarios de Cancillería, Senasa, la Subsecretaría de Comercio Exterior y distintas áreas de la Secretaría.

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