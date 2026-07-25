Carne: la Nación abrió 24 nuevos mercados

Otro punto importante son las auditorías recibidas en el país, que permiten avanzar en procesos de apertura, mantenimiento de mercados y habilitación de plantas de distintos sectores Se concretaron 13 visitas, para la habilitación de establecimientos cárnicos de China, Malasia, y Chile; por la restitución de país libre de IAAP, de Chile; la habilitación de establecimientos y productos lácteos de Malasia y Chile; las frutas de carozo de China y semilla de maíz de Brasil. Se estima que la agenda de visitas para el segundo semestre, prevé un total de 30 auditorías en el año.