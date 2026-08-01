EconomíaRural

El Senasa solicita a productores que actualicen datos del Renspa

Se podrá efectuar mediante la autogestión digital, en el sitio de la ARCA, o de manera presencial, en la oficina local del organismo.

EXIMIDO. Quien esté vacunando contra la aftosa no debe hacer el trámite.
EXIMIDO. Quien esté vacunando contra la aftosa no debe hacer el trámite.
Hace 6 Hs

Con el objetivo de fortalecer la calidad, integridad y actualización permanente de la información sanitaria de los establecimientos agropecuarios del país, las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) solicitaron a los productores agropecuarios inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) que actualicen sus datos.

La medida alcanza a los titulares de Renspa que registren más de un año desde su inscripción o desde la última actualización integral de la información del establecimiento, según lo estipula la resolución 679/2026.

La actualización permitirá contar con información confiable y actualizada para optimizar la gestión sanitaria, para fortalecer la trazabilidad, para mejorar la planificación de las acciones oficiales y para facilitar la prestación de los servicios que brinda el organismo.

Excepciones

La resolución prevé una excepción, para aquellos titulares de Renspa que posean bovinos y/o bubalinos ubicados en zonas con vacunación contra la fiebre aftosa, siempre que durante el acto de vacunación se haya efectuado la actualización integral de la información del establecimiento registrada en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa).

En estos casos, los productores no deberán realizar un nuevo trámite de actualización del Renspa, ya que la información habrá sido incorporada y validada durante la campaña de vacunación.

No obstante, esta excepción no exime a los productores de declarar la totalidad de las especies y actividades pecuarias desarrolladas en el establecimiento, ni de mantener permanentemente actualizada dicha información cuando se produzcan modificaciones.

Asimismo, continúan exceptuadas de la presente resolución las actividades no tradicionales de carácter no productivo, tales como zoológicos, parques y establecimientos afines.

La actualización podrá efectuarse mediante cualquiera de las siguientes modalidades:

• Autogestión digital: ingresando al sistema Renspa mediante clave fiscal, mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

• Presencial: en la oficina local del Senasa correspondiente a la jurisdicción donde se encuentre ubicado el establecimiento.

En ambos casos, la información declarada quedará sujeta a los controles y verificaciones que realice el Senasa para su incorporación definitiva al registro.

Para la gestión de actualización de datos, se cuenta con 90 días corridos contados a partir de la entrada en vigencia de la norma. Una vez vencido el plazo el Senasa podrá proceder a la baja de los Renspa que no hayan cumplido con la actualización requerida, sin perjuicio de que posteriormente sus titulares puedan solicitar la reactivación del registro conforme al procedimiento establecido por el organismo.

Quienes deseen conocer más información pueden consultar el trámite en la página web del Senasa, escribir al correo electrónico consultasrenspa@senasa.gob.ar o consultar a los referentes de Renspa en los centros regionales del organismo, de acuerdo a la jurisdicción correspondiente.

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