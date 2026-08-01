El Senasa solicita a productores que actualicen datos del Renspa

Para la gestión de actualización de datos, se cuenta con 90 días corridos contados a partir de la entrada en vigencia de la norma. Una vez vencido el plazo el Senasa podrá proceder a la baja de los Renspa que no hayan cumplido con la actualización requerida, sin perjuicio de que posteriormente sus titulares puedan solicitar la reactivación del registro conforme al procedimiento establecido por el organismo.