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Anses: cuáles son los primeros trámites que hay que hacer para obtener la jubilación

Verificar la historia laboral, reunir la documentación y solicitar un turno son los primeros pasos para iniciar la jubilación y acceder al beneficio sin contratiempos.

Anses: cuáles son los primeros trámites que hay que hacer para obtener la jubilación
Foto: Uno Santa Fe
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES detalló el proceso en Argentina para que hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 tramiten su jubilación al cumplir los 30 años de aportes requeridos.
  • El trámite requiere verificar la historia laboral en mi ANSES, reunir DNI y formulario PS.618, y sacar turno presencial. Se pueden compensar años con exceso de edad.
  • Iniciar el trámite con anticipación garantiza previsibilidad económica y acceso a cobertura médica, incrementando el haber un 1% por cada año adicional de aportes.
Resumen generado con IA

Tener una jubilación garantiza tener un ingreso mensual que permita cubrir las necesidades del mes. Los jubilados suelen mantener o acceder a una obra social o cobertura médica vinculada a su condición previsional. En Argentina, comenzar el trámite con anticipación es recomendable porque permite reunir la documentación necesaria, verificar los aportes correctos y resolver posibles inconsistencias.

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Obtener la jubilación implica hacer efectivo el derecho adquirido tras años de trabajo y de aportar al sistema. Facilita la planificación personal y familiar y contar con un ingreso estable para organizar el presupuesto y tomar decisiones sobre el retiro. La jubilación brinda seguridad económica, ayuda a afrontar los gastos cotidianos y aporta mayor estabilidad financiera durante la vejez.

Requisitos para empezar a tramitar la jubilación de Anses

Para poder recibir tu jubilación necesitás cumplir con algunos requisitos. Las mujeres pueden jubilarse a los 60 años, mientras que los hombres deben llegar a los 65. Ambos deben reunir 30 años de aportes registrados, es decir, deben haber tenido una actividad registrada. Pero en algunos casos los requisitos pueden variar según el tipo de trabajo que una persona haya realizado durante su vida.

La documentación que se debe reunir es:

  • Documento Nacional de Identidad.
  • Formulario de solicitud de prestaciones previsionales (PS. 618).
  • Historia laboral de ANSES y documentación que pruebe tus períodos trabajados.

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Si en el momento de obtener la jubilación la persona excede la edad requerida, puede compensar años con aportes, contando un año de servicio por cada dos años de edad excedente. Por ejemplo, si una mujer se jubila con 62 años (2 años más de los exigidos por ley), podrá jubilarse con 29 años de aportes.

En el caso de contar con más de 30 años de aportes, el haber se incrementa en un 1% por cada año excedente, hasta el límite de 45 años de aportes.

Paso a paso para iniciar tu jubilación

1) Ingresá a mi ANSES y verificá tus aportes. Ingresá con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificá que todos tus aportes estén registrados eligiendo la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

2) Reuní la documentación y sacá turno. Solicitá un turno para ser atendido en una oficina de ANSES. El día de tu turno, no olvides asistir con tu DNI.

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