Anses: cuáles son los primeros trámites que hay que hacer para obtener la jubilación

Requisitos para empezar a tramitar la jubilación de Anses

Para poder recibir tu jubilación necesitás cumplir con algunos requisitos. Las mujeres pueden jubilarse a los 60 años, mientras que los hombres deben llegar a los 65. Ambos deben reunir 30 años de aportes registrados, es decir, deben haber tenido una actividad registrada. Pero en algunos casos los requisitos pueden variar según el tipo de trabajo que una persona haya realizado durante su vida.