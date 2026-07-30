Anses aumenta la AUH en agosto: cuánto se cobra por hijo y qué pasa con la Tarjeta Alimentar

Anses: de cuánto es el aumento para la Asignación Universal por Hijo en agosto

Con el incremento del 1,9%, la AUH alcanzará un valor bruto de $150.861,90 por hijo durante el mes de agosto. La cifra representa la prestación total previa a la retención del 20% que efectúa Anses, suma que se liquida tras la presentación de la Libreta. Dicha actualización deriva del sistema de movilidad vigente, el cual ajusta las prestaciones cada mes sobre la base de la inflación de junio informada mediante el IPC.