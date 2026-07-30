Anses aumenta la AUH en agosto: cuánto se cobra por hijo y qué pasa con la Tarjeta Alimentar

Resumen para apurados
- En agosto, Anses aumentará un 1,9% la AUH en Argentina alcanzando los $150.861,90 por hijo, actualización automática basada en la inflación de junio del Indec.
- El ajuste se aplica según el Decreto 274/2024, que actualiza haberes por el IPC de dos meses atrás. La Tarjeta Alimentar mantendrá sus montos fijos sin la suba aplicada.
- La medida busca preservar el poder adquisitivo de millones de familias frente a la inflación, garantizando la continuidad de prestaciones como el Plan de los Mil Días.
Durante agosto de 2026, Anses aplicará un incremento del 1,9% en los montos de la AUH, cifra que proviene del dato de inflación de junio difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Dicha actualización se reflejará de forma directa en la prestación mensual que reciben millones de familias.
Este ajuste obedece al esquema de movilidad fijado por el Decreto 274/2024, el cual establece actualizaciones mensuales para los cobros abonados por Anses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses previos. El importe actualizado se acreditará automáticamente en las cuentas de los beneficiarios, sin requerir trámite alguno.
Anses: de cuánto es el aumento para la Asignación Universal por Hijo en agosto
Con el incremento del 1,9%, la AUH alcanzará un valor bruto de $150.861,90 por hijo durante el mes de agosto. La cifra representa la prestación total previa a la retención del 20% que efectúa Anses, suma que se liquida tras la presentación de la Libreta. Dicha actualización deriva del sistema de movilidad vigente, el cual ajusta las prestaciones cada mes sobre la base de la inflación de junio informada mediante el IPC.
Por otro lado, la Tarjeta Alimentar continuará como un complemento para los titulares alcanzados por la medida. Sin embargo, sus importes se mantendrán fijos y no incluirán el porcentaje de aumento fijado para la AUH.
Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar son:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres o más hijos: $149.425.
A su vez, la iniciativa incluye a personas gestantes que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social, cobro que Anses liquida basándose en el registro de sus bases de datos. Cuando corresponde, la prestación suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días para familias con niños de hasta 3 años y embarazadas que reúnen los requisitos del organismo.