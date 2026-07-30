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Si te vas a casar, Anses puede pagarte hasta $131.000 en agosto: cómo solicitarlo

El organismo previsional fijó el nuevo importe para un pago único destinado a personas que contraigan matrimonio.

ANSES. Un importante beneficio para los recién casados.
ANSES. Un importante beneficio para los recién casados.
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Anses otorga en agosto una asignación de $131.652 por persona en Argentina a quienes contraigan matrimonio, para apoyar económicamente a los trabajadores.
  • El trámite se gestiona en Mi Anses o en oficinas con DNI y acta de matrimonio, entre dos meses y dos años tras la boda, exigiendo seis meses de antigüedad laboral.
  • Este beneficio actualizado busca mitigar el impacto económico en las parejas recién casadas y promover el registro formal del vínculo ante la seguridad social.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene activa un pago único destinado a quienes hayan contraido casamiento y cumplan con algunos requisitos.

Por otra parte, el organismo previsional actualizó los pagos de distintas ayudas económicas y asignaciones familiares.

Quienes pueden acceder al beneficio

La asignación está dirigida a distintos grupos incluidos dentro del régimen de asignaciones familiares de Anses. Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores de temporada

Titulares de la Pensión Honorifica de Veteranos de Guerra

Para acceder al cobro, el matrimonio debe estar correctamente registrado en la base de datos del organismo y cumplir con las expectativas vigentes.

Cuánto paga Anses por Matrimonio

Durante agosto de 2026, la Asignación por Matrimonio alcanza los $131.652 por cada integrante de la pareja que reúna los requisitos exigidos.

El beneficio se abona una sola vez y está sujeto a los topes de ingresos establecidos para las asignaciones familiares.

Qué requisitos deben cumplirse para cobrar la asignación por matrimonio

Además de acreditar el matrimonio, los solicitantes deben presentar la gestión dentro de los plazos fijados por Anses.

La normativa establece que el trámite puede iniciarse a partir de los dos meses posteriores al casamiento y hasta un máximo de dos años desde la fecha de celebración.

En el caso de los trabajadores registrados, también se exige contar con una antigüedad mínima y continuada de seis meses en el empleo al momento de contraer matrimonio.

Qué documentación se necesita

Para gestionar el beneficio, los solicitantes deben presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos conyuges

Partida o acta de matrimonio.

La documentación permite acreditar el vínculo y habilitar el análisis de los requisitos exigidos por el organismo.

Cómo realizar el trámite de la Asignación por Matrimonio

La solicitud puede efectuarse de dos maneras:

De forma presencial: mediante un turno en una oficina de Anses

Online: a través de la plataforma de Atención Virtual disponible en Mi Anses.

Antes de iniciar el trámite, el organismo recomienda verificar que toda la información personal y familiar se encuentre correctamente actualizada en sus registros para evitar demoras o rechazos.


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