Jubilados Anses: cuánto cobrarán los que perciben la mínima en agosto 2026 y cuándo se paga

Resumen para apurados
- La Anses confirmó en Argentina un aumento del 1,9% para jubilados en agosto de 2026 por la inflación de junio, fijando la mínima en $419.827,12.
- El ajuste se calcula según el IPC del INDEC y el haber máximo llegará a $2.824.649,50. El cronograma de pagos comenzará el 10 de agosto según la terminación del DNI.
- Los beneficiarios aguardan la confirmación de un bono extraordinario de $70.000 mediante decreto oficial, el cual definiría el ingreso total percibido en el mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el incremento que recibirán los jubilados y pensionados en agosto de 2026. La actualización será del 1,9%, en línea con la inflación de junio informada por el INDEC, y alcanzará a todas las prestaciones previsionales.
Con este aumento, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán $419.827,12, mientras que el haber máximo se elevará a $2.824.649,50.
¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en agosto?
Tras la actualización por movilidad, los montos quedarán de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $419.827,12.
Jubilación máxima: $2.824.649,50.
El incremento corresponde al mecanismo de actualización mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
¿Se paga el bono de $70.000 en agosto?
Por el momento, el bono extraordinario de hasta $70.000 no fue confirmado oficialmente para agosto.
En los últimos meses, el Gobierno nacional otorgó este refuerzo a los jubilados que perciben los haberes más bajos. Sin embargo, para que vuelva a pagarse en agosto deberá publicarse un nuevo decreto que autorice su continuidad.
Hasta el momento, la ANSES no informó novedades sobre ese beneficio adicional.
Calendario de pagos ANSES para jubilados que cobran la mínima
La ANSES ya definió el cronograma de pagos de agosto para quienes perciben la jubilación mínima. Las fechas son las siguientes:
DNI terminados en 0: 10 de agosto.
DNI terminados en 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2: 12 de agosto.
DNI terminados en 3: 13 de agosto.
DNI terminados en 4: 14 de agosto.
DNI terminados en 5: 18 de agosto.
DNI terminados en 6: 19 de agosto.
DNI terminados en 7: 20 de agosto.
DNI terminados en 8: 21 de agosto.
DNI terminados en 9: 24 de agosto.
Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones
El incremento del 1,9% surge de la inflación registrada en junio por el INDEC y se aplica a todas las jubilaciones y pensiones administradas por la ANSES.
Mientras tanto, los beneficiarios esperan una definición del Gobierno respecto del bono extraordinario, que en los últimos meses complementó los ingresos de quienes cobran la jubilación mínima. De confirmarse, la medida será oficializada mediante un decreto y comunicada por la ANSES antes del inicio del calendario de pagos de agosto.