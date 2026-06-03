El superalimento que potencia el rendimiento físico de forma natural y protege la salud

Más allá de los suplementos y de alimentos procesados, el universo del fitness puede benficiarse de opciones naturales que son igual de efectivas en el objetivo de mejorar el rendimiento físico. En este escenario, un fruto milenario y dulce está ganando un protagonismo indiscutido en las rutinas de los atletas gracias a su impresionante perfil nutricional y su versatilidad.