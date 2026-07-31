EspectáculosFamosos

La exclusiva mansión de Lionel Messi en Miami: cuánto vale y qué comodidades tiene

La mansión donde viven el futbolista, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos se destaca por sus amplios espacios, su diseño de lujo y una ubicación pensada para preservar la privacidad de la familia.

La exclusiva mansión de Lionel Messi en Miami: cuánto vale y qué comodidades tiene
Foto: Compass.com
Por Milagro Corbalán Hace 52 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi y su familia viven desde 2023 en una lujosa mansión de casi 11 millones de dólares en Fort Lauderdale, Florida, elegida por su privacidad y cercanía a su club.
  • La propiedad, adquirida tras su pase a Inter Miami, supera los 3000 m², incluye ocho habitaciones, gimnasio, spa, piscina, dos muelles y un estricto sistema de seguridad privada.
  • Esta residencia consolida el asentamiento definitivo del astro argentino en Estados Unidos, garantizando la comodidad y tranquilidad necesarias para su etapa en la MLS.
Resumen generado con IA

Desde mediados de 2023, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se instalaron en Miami. Los compromisos futbolísticos del astro argentino lo llevaron a incorporarse al Inter Miami, donde juega en paralelo a la Selección argentina. Lejos de Rosario y de Buenos Aires, Fort Lauderdale se convirtió en la nueva sede donde habita la familia, junto a su tres hijos.

Por qué Lionel Messi no extendió sus vacaciones en Argentina y decidió regresar a Miami

Por qué Lionel Messi no extendió sus vacaciones en Argentina y decidió regresar a Miami

La mansión que hoy habita la familia Messi-Roccuzzo fue elegida cuidadosamente después de un extenso proceso de analizar diferentes opciones. La elegida fue una propiedad valuada en poco menos de U$S11 millones, un lugar que reune las condiciones necesarias para mantenerlos lo suficientemente lejos como para evitar intromisiones indeseadas en su vida privada; pero, lo suficientemente cerca como para tener una buena conexión y poder cumplir con los compromisos laborales, sociales y familiares que su rutina les exige.

La exclusiva mansión de Lionel Messi en Miami: cuánto vale y qué comodidades tiene Foto: Compass.com

Dónde está la mansión de Messi en Miami

La mansión de Messi se encuentra en Fort Lauderdale, a 40 kilómetros de Miami, en un punto del extremo sudeste del estado de Florida. La ciudad está ubicada sobre la costa del océano Atlántico junto a la bahía de Biscayne. Sus extensiones de canales que bordean las propiedades le valieron la fama de la Venecia de América. Tiene playas de arenas doradas y un gran movimiento de embarcaciones privadas.

La residencia de Messi se ubica al norte de Miami, exactamente en el barrio privado Bay Colony, en un terreno elevado, en una calle que no tiene salida. El exclusivo barrio cuenta con seguridad privada y vigilancia las 24 horas. Dentro, solo unos pocos privilegiados conviven aunque con suficiente distancia como para disfrutar de sus propios parquizados.

Así es la mega mansión de Messi en Fort Lauderdale

La mansión de Fort Lauderdale tiene más de 3000 metros cuadrados de superficie y tiene vista al mar. Cuenta con dos muelles que permiten la entrada y salida de embarcaciones pequeñas. La amplia piscina se ubica en el centro del espacio verde de la gran mansión, un sitio indispensable para pasar las tardes durante los calurosos veranos de Florida.

La exclusiva mansión de Lionel Messi en Miami: cuánto vale y qué comodidades tiene Foto: Compass.com

Messi volvió a entrenarse con Inter Miami y ya tiene una fecha posible para su regreso

Messi volvió a entrenarse con Inter Miami y ya tiene una fecha posible para su regreso

Gimnasio y spa forman parte de las instalaciones que usan casi a diario Messi y Antonela. El amplio interior tiene ocho habitaciones. La principal, donde descansa la pareja, tiene una superficie de casi 500 metros cuadrados con nueve baños alrededor de toda la casa.

Una cocina italiana y una cochera con espacio para al menos tres vehículos complementan el atractivo de la mansión.

La exclusiva mansión de Lionel Messi en Miami: cuánto vale y qué comodidades tiene Foto: Compass.com

Los interiores del hogar alternan los colores neutros con predominio del blanco y el manteca, además de detalles en tonos grises y crema. La madera oscura también es uno de los materiales utilizados; su color contrasta con el resto de la decoración de los ambientes. Se trata de un espacio pensado especialmente para recibir luz natural de los espacios exteriores.

Temas Lionel MessiMiami FloridaAntonela Roccuzzo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Es el mejor de todos los tiempos: Tom Holland confesó su admiración por Messi y su profunda gratitud

"Es el mejor de todos los tiempos": Tom Holland confesó su admiración por Messi y su profunda gratitud

Nico Occhiato tomó una decisión definitiva sobre Florencia Peña tras la fake news del padre de Messi

Nico Occhiato tomó una decisión definitiva sobre Florencia Peña tras la fake news del padre de Messi

Me tomé mi tiempo para hacer el duelo: el conmovedor mensaje de Carolina Baldini tras la derrota de la Argentina en el Mundial 2026

"Me tomé mi tiempo para hacer el duelo": el conmovedor mensaje de Carolina Baldini tras la derrota de la Argentina en el Mundial 2026

Dónde queda y cómo es Funes, la ciudad donde está la impactante mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Dónde queda y cómo es Funes, la ciudad donde está la impactante mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

A qué se dedica María Sol, la hermana menor de Lionel Messi y por qué suspendió su casamiento

A qué se dedica María Sol, la hermana menor de Lionel Messi y por qué suspendió su casamiento

Lo más popular
“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán
1

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
2

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica
3

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados
4

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
5

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Ranking notas premium
Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
1

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán
2

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
3

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
4

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
5

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Más Noticias
Té de ruda: el Ministerio de Salud de Tucumán alertó quiénes no deben consumirlo este 1 de agosto

Té de ruda: el Ministerio de Salud de Tucumán alertó quiénes no deben consumirlo este 1 de agosto

Cómo hacer para evitar las llamadas spam en Android: el ajuste oculto para frenarlas en dos segundos

Cómo hacer para evitar las llamadas spam en Android: el ajuste oculto para frenarlas en dos segundos

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

Moria Casán rechazó una invitación de Rosalía: el verdadero motivo detrás de su decisión

Moria Casán rechazó una invitación de Rosalía: el verdadero motivo detrás de su decisión

Frío extremo, nevadas y tormentas: el SMN emitió múltiples alertas para casi todo el país

Frío extremo, nevadas y tormentas: el SMN emitió múltiples alertas para casi todo el país

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Comentarios