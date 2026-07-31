La exclusiva mansión de Lionel Messi en Miami: cuánto vale y qué comodidades tiene

Dónde está la mansión de Messi en Miami

La mansión de Messi se encuentra en Fort Lauderdale, a 40 kilómetros de Miami, en un punto del extremo sudeste del estado de Florida. La ciudad está ubicada sobre la costa del océano Atlántico junto a la bahía de Biscayne. Sus extensiones de canales que bordean las propiedades le valieron la fama de la Venecia de América. Tiene playas de arenas doradas y un gran movimiento de embarcaciones privadas.