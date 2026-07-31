La exclusiva mansión de Lionel Messi en Miami: cuánto vale y qué comodidades tiene

Resumen para apurados
- Lionel Messi y su familia viven desde 2023 en una lujosa mansión de casi 11 millones de dólares en Fort Lauderdale, Florida, elegida por su privacidad y cercanía a su club.
- La propiedad, adquirida tras su pase a Inter Miami, supera los 3000 m², incluye ocho habitaciones, gimnasio, spa, piscina, dos muelles y un estricto sistema de seguridad privada.
- Esta residencia consolida el asentamiento definitivo del astro argentino en Estados Unidos, garantizando la comodidad y tranquilidad necesarias para su etapa en la MLS.
Desde mediados de 2023, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se instalaron en Miami. Los compromisos futbolísticos del astro argentino lo llevaron a incorporarse al Inter Miami, donde juega en paralelo a la Selección argentina. Lejos de Rosario y de Buenos Aires, Fort Lauderdale se convirtió en la nueva sede donde habita la familia, junto a su tres hijos.
La mansión que hoy habita la familia Messi-Roccuzzo fue elegida cuidadosamente después de un extenso proceso de analizar diferentes opciones. La elegida fue una propiedad valuada en poco menos de U$S11 millones, un lugar que reune las condiciones necesarias para mantenerlos lo suficientemente lejos como para evitar intromisiones indeseadas en su vida privada; pero, lo suficientemente cerca como para tener una buena conexión y poder cumplir con los compromisos laborales, sociales y familiares que su rutina les exige.
Dónde está la mansión de Messi en Miami
La mansión de Messi se encuentra en Fort Lauderdale, a 40 kilómetros de Miami, en un punto del extremo sudeste del estado de Florida. La ciudad está ubicada sobre la costa del océano Atlántico junto a la bahía de Biscayne. Sus extensiones de canales que bordean las propiedades le valieron la fama de la Venecia de América. Tiene playas de arenas doradas y un gran movimiento de embarcaciones privadas.
La residencia de Messi se ubica al norte de Miami, exactamente en el barrio privado Bay Colony, en un terreno elevado, en una calle que no tiene salida. El exclusivo barrio cuenta con seguridad privada y vigilancia las 24 horas. Dentro, solo unos pocos privilegiados conviven aunque con suficiente distancia como para disfrutar de sus propios parquizados.
Así es la mega mansión de Messi en Fort Lauderdale
La mansión de Fort Lauderdale tiene más de 3000 metros cuadrados de superficie y tiene vista al mar. Cuenta con dos muelles que permiten la entrada y salida de embarcaciones pequeñas. La amplia piscina se ubica en el centro del espacio verde de la gran mansión, un sitio indispensable para pasar las tardes durante los calurosos veranos de Florida.
Gimnasio y spa forman parte de las instalaciones que usan casi a diario Messi y Antonela. El amplio interior tiene ocho habitaciones. La principal, donde descansa la pareja, tiene una superficie de casi 500 metros cuadrados con nueve baños alrededor de toda la casa.
Una cocina italiana y una cochera con espacio para al menos tres vehículos complementan el atractivo de la mansión.
Los interiores del hogar alternan los colores neutros con predominio del blanco y el manteca, además de detalles en tonos grises y crema. La madera oscura también es uno de los materiales utilizados; su color contrasta con el resto de la decoración de los ambientes. Se trata de un espacio pensado especialmente para recibir luz natural de los espacios exteriores.