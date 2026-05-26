Así es la mansión de Antonela Rocuzzo y Lionel Messi en Miami: ocho dormitorios, dos muelles y nueve baños

Resumen para apurados
- Lionel Messi y Antonela Roccuzzo viven en una mansión de 11 millones de dólares en Fort Lauderdale, seleccionada por su seguridad y cercanía al club Inter Miami.
- La propiedad de 3000 metros cuadrados cuenta con ocho habitaciones, nueve baños, gimnasio, spa, piscina y dos muelles con salida al mar, decorada con tonos neutros y madera.
- La ubicación a 15 minutos del Inter Miami optimiza la rutina del futbolista, garantizando privacidad familiar y el máximo confort durante su estadía en Estados Unidos.
A su llegada a Miami, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi debieron elegir cuidadosamente la casa en la que albergarían a su familia. La elegida fue una mansión valuada en casi U$S 11 millones. El lugar fue examinado para garantizar que la propiedad tuviera las comodidades que la familia necesita, así como también el barrio elegido, para chequear la seguridad del entorno.
The Real Deal, un medio especializado en el mercado inmobiliario, informó que el lugar elegido por la familia Messi-Roccuzzo fue el barrio Bay Colony, en la costa de Fort Lauderdale. La ciudad se encuentra a 13 kilómetros de Hollywood y a 40 kilómetros de Miami.
Cómo es la mansión de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi
La mansión de Fort Lauderdale tiene más de 3000 metros cuadrados de superficie. Su exterior destaca, no solo por su decoración y arreglos exteriores, sino porque tiene vista al océano y cuenta con dos muelles con salida al mar. Un infaltable para resistir los calores de Florida en el verano es la piscina, una de las estrellas en el espacio verde de la gran mansión.
Gimnasio y spa forman parte de las instalaciones que usan casi a diario Messi y Antonela. En este espacio realizan sus rutinas de entrenamiento habitualmente. El amplio espacio interior tiene ocho habitaciones. La principal, donde descansa la pareja, tiene una superficie de casi 500 metros cuadrados. También hay nueve baños alrededor de toda la casa que se alternan con los cuartos.
Uno de los aspectos cruciales para haber elegido ese punto como hogar fue su ubicación respecto al trabajo de Messi. Se encuentra a aproximadamente 15 minutos de las instalaciones del Inter Miami, donde debe entrenar constantemente. Una cocina italiana y una cochera con espacio para al menos tres vehículos complementan el atractivo de la mansión.
Los interiores del hogar alternan los colores neutros con predominio del blanco y el manteca, además de detalles en tonos de grises y crema. La madera oscura también es uno de los materiales utilizados; su color contrasta con el resto de la decoración de los ambientes. Se trata de un espacio pensado especialmente para recibir luz natural de los espacios exteriores.