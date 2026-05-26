Así es la mansión de Antonela Rocuzzo y Lionel Messi en Miami: ocho dormitorios, dos muelles y nueve baños

Cómo es la mansión de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

La mansión de Fort Lauderdale tiene más de 3000 metros cuadrados de superficie. Su exterior destaca, no solo por su decoración y arreglos exteriores, sino porque tiene vista al océano y cuenta con dos muelles con salida al mar. Un infaltable para resistir los calores de Florida en el verano es la piscina, una de las estrellas en el espacio verde de la gran mansión.