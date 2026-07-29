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Messi volvió a entrenarse con Inter Miami y ya tiene una fecha posible para su regreso

Tras unos días de descanso luego del Mundial, Lionel Messi se reincorporó a los entrenamientos de Inter Miami. El capitán argentino podría volver a jugar este fin de semana por la MLS o esperar al debut en la Leagues Cup.

Lionel Messi ya está en Miami.
Lionel Messi ya está en Miami.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi se reincorporó este miércoles a los entrenamientos de Inter Miami en EE.UU. tras descansar en Rosario post Mundial 2026 para preparar su regreso.
  • Tras ausentarse del All-Star Game, el DT evalúa su vuelta este sábado ante Columbus Crew en la MLS o el 5 de agosto en la Leagues Cup frente a Atlético San Luis.
  • El retorno del capitán es clave para afrontar la exigente agenda de agosto de Inter Miami, buscando mantener la racha en la MLS y defender el título de la Leagues Cup.
Resumen generado con IA

Después de unos días de descanso en Rosario tras la finalización del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a ponerse la ropa de entrenamiento de Inter Miami. El capitán de la Selección Argentina se reincorporó este miércoles a las prácticas del equipo estadounidense y comenzó a preparar su regreso a la competencia oficial.

Aunque el club todavía no confirmó cuándo volverá a sumar minutos, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Hoyos maneja dos escenarios para el regreso del rosarino.

¿Cuándo vuelve a jugar Messi?

La primera posibilidad es este sábado 1 de agosto, cuando Inter Miami reciba a Columbus Crew por una nueva fecha de la MLS. El equipo comenzó con dos victorias consecutivas y, si tanto el entrenador como el propio Messi consideran que está en condiciones, podría tener sus primeros minutos tras el Mundial.

En caso de no reaparecer ese día, todo indica que su regreso se produciría el miércoles 5 de agosto, en el debut de Inter Miami en la Leagues Cup frente a Atlético San Luis de México. El torneo tiene un significado especial para el capitán argentino, ya que fue la primera competencia que conquistó desde su llegada al club estadounidense.

Una agenda cargada para agosto

Messi no estuvo presente en el All-Star Game de la MLS, que coincidió con su primer entrenamiento tras las vacaciones. Aunque había sido invitado junto a Rodrigo De Paul para enfrentar a un combinado de figuras de la Liga MX, su ausencia ya había sido anticipada.

Ahora, Inter Miami afrontará un calendario exigente durante agosto, con compromisos tanto por la MLS como por la Leagues Cup.

El cronograma incluye el partido frente a Columbus Crew este sábado, el debut ante Atlético San Luis el 5 de agosto, el duelo contra Monterrey el 8 de agosto y el encuentro frente a León el 12 de agosto..

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