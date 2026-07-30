Por qué Lionel Messi no extendió sus vacaciones en Argentina y decidió regresar a Miami

Resumen para apurados
- Lionel Messi volvió este agosto a Miami desde Funes, Argentina, para reincorporarse al Inter Miami y acompañar el inicio del ciclo lectivo de sus hijos.
- Tras unos días de descanso familiar en Santa Fe, el jugador retomó los entrenamientos ante un ajustado calendario de cuatro partidos en doce días para las Garzas.
- Se prevé que el capitán retorne a las canchas en los próximos días para la Leagues Cup, consolidando el proyecto deportivo y la vida familiar en EE. UU.
Lionel Messi ya volvió a Miami. Después de disfrutar de varios días de descanso junto a su familia en Funes, Santa Fe, el capitán de la selección argentina retomó su rutina en Estados Unidos y se reincorporó al plantel de Inter Miami, en donde lo espera un exigente calendario de partidos durante agosto.
A diferencia de otros años, el "10" no decidió extender sus vacaciones. Esta vez hubo dos razones que explican su regreso: la actividad deportiva con su club y el inminente inicio del ciclo lectivo de sus hijos en Florida.
Inter Miami vuelve a la competencia
El primer motivo es futbolístico. Tras el receso posterior al Mundial, Inter Miami volverá a competir este sábado, cuando reciba a Columbus Crew por una nueva fecha de la MLS.
Aunque todavía no fue confirmada la presencia de Messi entre los convocados, el cuerpo técnico ya cuenta nuevamente con el capitán argentino para planificar una agenda cargada de compromisos.
Después del encuentro frente a Columbus, el equipo tendrá un desafío todavía mayor: el comienzo de la Leagues Cup. Las "Garzas" debutarán el 5 de agosto frente a Atlético San Luis, luego jugarán contra Monterrey el 8 y cerrarán la fase inicial ante León el 12.
En apenas 12 días, Inter Miami disputará cuatro partidos, una exigencia que hizo necesario que Messi retomara cuanto antes los entrenamientos.
El motivo familiar que también aceleró el regreso
Pero no todo tiene que ver con el fútbol. La otra razón es estrictamente familiar.
Thiago, Mateo y Ciro Messi comenzarán en los próximos días un nuevo ciclo lectivo en el Miami Country Day School, el colegio privado al que asisten desde que la familia se instaló en Florida tras la llegada del rosarino a la MLS.
Si bien el establecimiento maneja su propio calendario académico, el inicio de las clases coincide con el comienzo del ciclo escolar en el estado de Florida, por lo que la familia debía regresar a Estados Unidos para retomar la rutina.
Un descanso de bajo perfil en Funes
Como ocurrió en otras oportunidades, Messi eligió el barrio privado Kentucky, en Funes, para pasar sus vacaciones lejos de la exposición pública.
Allí compartió tiempo con Antonela Roccuzzo, sus hijos, familiares y amigos, antes de emprender el regreso a Miami, en donde volverá a dividir su agenda entre los compromisos deportivos con Inter Miami y la vida cotidiana de su familia.
¿Cuándo volverá a jugar Messi?
Por ahora no existe una confirmación oficial sobre la fecha de su regreso a las canchas.
El primer partido de Inter Miami tras el Mundial será este sábado frente a Columbus Crew, aunque todo indica que el estreno de Messi podría producirse algunos días después, el miércoles 5 de agosto, cuando el conjunto estadounidense debute en la Leagues Cup frente a Atlético San Luis.
Mientras tanto, el capitán argentino ya volvió al trabajo y dejó atrás unas vacaciones que, esta vez, fueron más cortas de lo habitual por una combinación de obligaciones deportivas y familiares.