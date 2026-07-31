En agosto llega la esperada biopic de Moria Casán: ¿cuándo se estrena en Netflix?

En la historia aparecerán personajes de la vida íntima de Moria, como Mario Castiglione, interpretado por Marco Antonio Caponi. También aparecerán figuras del espectáculo que estuvieron presentes en la carrera de la vedette desde sus inicios. Susana Giménez estará a cargo de Micaela Riera; Carlos Petit, a cargo de Luis Machín; a Jorge Porcel le dará vida Hernán Jiménez y, a Alberto Olmedo, Sebastián “Pacha” Rosso.