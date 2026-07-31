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En agosto llega la esperada biopic de Moria Casán: ¿cuándo se estrena en Netflix?

Con un reparto encabezado por Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, la ficción promete revivir los momentos más icónicos de la carrera de la "One".

En agosto llega la esperada biopic de Moria Casán: ¿cuándo se estrena en Netflix?
Foto: Netflix
Por Milagro Corbalán Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Netflix estrenará el 14 de agosto la bioserie "Moria", una producción de ocho capítulos sobre la vida de Moria Casán en Argentina para repasar sus momentos icónicos.
  • La ficción recorrerá distintas etapas de la diva con interpretaciones de Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, además de recrear a figuras clave de su carrera.
  • El lanzamiento refuerza la apuesta de Netflix por las biopics del espectáculo argentino y busca capturar al público reviviendo la historia de una referente cultural.
Resumen generado con IA

Con una gran apuesta a las biopics del espectáculo y un énfasis predominantemente marcado en una vida distinta, Netflix está a punto de estrenar la serie “Moria”. La serie contará partes de la vida de Moria Casán en diferentes momentos. Tres actrices y la propia Casán fueron convocadas para representar las etapas de la vida de la vedette desde su juventud.

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La primera etapa de Moria sobre las tablas será representada por su propia hija, Sofía Gala Castiglione, de 39 años. Con apenas nueve años de diferencia, Griselda Siciliani interpretará la segunda etapa de la vida de la “One” en la serie. Dará cierre a las interpretaciones por terceros la multipremiada Cecilia Roth, con 69 años. También habrá apariciones de la propia Moria.

Cuándo estrena “Moria”, por Netflix

Bajo el lema “nadie vive la vida como ella” y rodeando a la personaje de estrellas de colores, Netflix Argentina anunció este jueves la fecha de estreno de la biopic. La producción tendrá ocho episodios que podrán verse en Netflix en apenas dos semanas. El estreno se programó para el viernes 14 de agosto, fecha desde la cual estará disponible para maratonear.

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En la historia aparecerán personajes de la vida íntima de Moria, como Mario Castiglione, interpretado por Marco Antonio Caponi. También aparecerán figuras del espectáculo que estuvieron presentes en la carrera de la vedette desde sus inicios. Susana Giménez estará a cargo de Micaela Riera; Carlos Petit, a cargo de Luis Machín; a Jorge Porcel le dará vida Hernán Jiménez y, a Alberto Olmedo, Sebastián “Pacha” Rosso.

En agosto llega la esperada biopic de Moria Casán: ¿cuándo se estrena en Netflix? Foto: Netflix

También tendrán apariciones Nora Cárpena –por Luciana Ulrich–, Graciela Dufau –por Pilar Viñes–, Thelma Biral –por Martina Perret– y Susana Campos –por Melisa Marzioni–.

Helado de pollo y la previa de la serie de Moria

Para empezar a agitar a las audiencias, @chenetflix, la cuenta argentina de la plataforma de streaming, será una herramienta crucial. Fue allí donde se hizo el anuncio del estreno de la serie y donde se mostraron los primeros actos publicitarios.

De hecho, en referencia a la conocida frase de la diva, desde Netflix le hicieron llegar un presente y la cuenta compartió un video en el que le obsequiaron un helado de pollo. Del primer testeo también participaron Daniel Gómez Rinaldi y Marcelo Polino. “Es como una croqueta helada. Se me rompen los dientes, chicos”, dijo Moria al probarlo.

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